|
В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети
24.03.2019 — Разное | Полесская правда
>
Предстоящая реконструкция состоит из четырех очередей общей протяженностью около 4 километров от улицы Иркутско-Пинской дивизии до улицы Федотова.
Существующий самотечный коллектор построен в 1969 году из железобетонных труб диаметром 500мм-800мм.
Поскольку данный трубопровод является одним из главных коллекторов и, учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка – важнейший вопрос городской инфраструктуры.
Решением Брестского облисполкома от 29 января 2019 г. № 51 пинский коллектор включен в перечень объектов, планируемых к реализации с привлечением кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.
Материалы размещаются на сайте Пинского городского исполнительного комитета – в разделе «Общественные обсуждения», на интернет-сайте коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал».
Предлагаемые для обсуждения экспозиционные материалы проекта:
Замечания и предложения по экологическим аспектам проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» (2,3,4 очереди) можно направить до 5 апреля 2019 г. в коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал», (225710 г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, тел. 8 (0165) (0165) 32 40 98, e-mail: pinskvkh@brest.by), контактное лицо – Лашук Людмила Ивановна (начальник отдела капитального строительства), тел. 8 (0165) 32 56 92.
По информации
|
Свежие газеты
Архив (Разное)