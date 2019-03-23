﻿ В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети

24.03.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети
Завершено проектирование реконструкции канализационной «артерии» города. Заказчиком проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул. Федотова до КНC-5 в г.Пинске» выступает коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал».

Предстоящая реконструкция состоит из четырех очередей общей протяженностью около 4 километров от улицы Иркутско-Пинской дивизии до улицы Федотова.

Существующий самотечный коллектор построен в 1969 году из железобетонных труб диаметром 500мм-800мм.

Поскольку данный трубопровод является одним из главных коллекторов и, учитывая продолжительный срок эксплуатации трубопровода, его перекладка – важнейший вопрос городской инфраструктуры.


В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети
Планируемый срок строительства – 2020-2022 годы. ОАО «Полесьегипроводхоз» завершена разработка проектно-сметной документации главного городского хозяйственно-фекального коллектора.

Решением Брестского облисполкома от 29 января 2019 г. № 51 пинский коллектор включен в перечень объектов, планируемых к реализации с привлечением кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.


В Пинске вынесен на общественное обсуждение проект реконструкции основной канализационной сети
Учитывая значение реконструкции хозфекального коллектора, практические подходы и мнения участников реализации проекта, Пинским горисполкомом решено опубликовать материалы технической документации для обсуждения с общественностью экологических аспектов проекта.

Материалы размещаются на сайте Пинского городского исполнительного комитета – в разделе «Общественные обсуждения», на интернет-сайте коммунального производственного унитарного предприятия «Пинскводоканал».

Предлагаемые для обсуждения экспозиционные материалы проекта:

Общая пояснительная записка проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске»

«Книга 3. Охрана окружающей среды» проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске»

Материалы проекта 2-й очереди

Материалы проекта 3-й очереди

Материалы проекта 4-й очереди

Замечания и предложения по экологическим аспектам проекта «Реконструкция хозфекального коллектора на участке от ул.Федотова до КНC-5 в г.Пинске» (2,3,4 очереди) можно направить до 5 апреля 2019 г. в коммунальное производственное унитарное предприятие «Пинскводоканал», (225710 г. Пинск, ул. Интернациональная, 61, тел. 8 (0165) (0165) 32 40 98, e-mail: pinskvkh@brest.by), контактное лицо – Лашук Людмила Ивановна (начальник отдела капитального строительства), тел. 8 (0165) 32 56 92.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

Comments are closed.

« В ОАО «Валище» строится современный животноводческий комплекс на 800 голов
В Беларуси проводится единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин »
Новости дня
Новости разные
 
«Белнефтехим» предсказуем: топливо вновь дорожает на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика