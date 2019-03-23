Маффин, чизкейк и пудинг. Как приготовить любимые десерты, чтобы их можно было есть в пост

Пост — тяжелое время для всех, кто решил его придерживаться. Особенно если вы попадаете в категорию сладкоежек. Но мы, любители сладкого, просто так не сдаемся. Облегчаем вам жизнь: сладкоежки, налетайте на десерты, которые можно в пост!
Шоколадный маффин
Ингредиенты:
Мука — 150 г;
Сахар — 80 г;
Апельсиновый сок — 100 мл;
Мед (жидкий) — 20 г;
Какао (с горкой) — 1 ст. л.;
Разрыхлитель (с горкой) — 1 ч. л.;
Масло растительное — 2 ст. л.
Как готовить?
Муку смешать с какао и разрыхлителем.
Мед, апельсиновый сок и масло смешать с сахаром.
Соединить сухие ингредиенты с жидкими, перемешать.
Формы смазать маслом, наполнить тестом.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 25−30. Готовность проверить деревянной шпажкой.
Медовый маффин
Ингредиенты:
Вода (кипяченая, теплая) — 250 мл;
Мед — 2 ст. л.;
Сахар — ½ стакана;
Масло растительное (без запаха) — ½ стакана;
Мука — 2 стакана;
Сода негашеная — 1 ½ ч. л.;
Соль — 1 щепотка.
Как готовить?
В просторную миску налить теплую воду, добавить мед, сахарный песок, щепотку соли и растительное масло без запаха. Тщательно размешать.
Муку просеять, смешать с содой. Перемешать до однородности. Тесто должно быть без комочков, льющимся.
Разлить готовое тесто по формочкам, примерно на 2/3 высоты — кексы прекрасно поднимаются. Выпекаем 15−20 минут при 180 градусах до красивого золотистого цвета.
Кокосовый чизкейк от Джейми Оливера
Ингредиенты:
Орехи кешью — 300 г;
Растительное масло — для смазывания;
Кокосовая стружка — 2 ст. л.;
Финики без косточек — 200 г;
Очищенный миндаль — 150 г;
Очищенный фундук — 100 г;
Сок лимонов — 4 шт.;
Жидкий мед — 250 мл;
Кокосовое масло — 165 мл;
Стручки ванили — 2 шт. (можно заменить на ванилин).
Как готовить?
Поместить орехи кешью в миску, залить холодной водой и оставить на 4 часа или на ночь.
Смазать разъемную форму диаметром 20 см маслом, посыпать кокосовой стружкой, а затем встряхнуть, чтобы она распределилась более равномерно.
Сложить финики в миску, залить теплой водой и дать постоять 10 минут. Слить воду и пюрировать финики в блендере. Добавить миндаль и фундук, взбить, чтобы получилась гранулированная крошка. Выложить смесь в подготовленную форму и утрамбовать.
В чистую чашу блендера добавить орехи кешью вместе с лимонным соком, медом и кокосовым маслом. Разрезать ванильные стручки вдоль, выскоблить семена и добавить их к орехам и меду. Взбить до получения однородной массы.
Вылить начинку в основу и отправить в морозильник на 2 часа. Вынуть десерт из холодильника за 10 минут до подачи.
Хлебный пудинг от Джейми Оливера
Ингредиенты:
Растительное масло — 100 г;
Корица — большая щепотка;
Молотый имбирь — большая щепотка;
Цедра апельсина — 1 шт.;
Ломтики черствого хлеба — 10 шт.;
Курага — 100 г;
Изюм — 100 г;
Джем — 5 ст.л.
Для крема:
Стручок ванили — 1 шт. (можно заменить на ванилин);
Соевое молоко — 800 мл;
Кукурузная мука — 5 ст. л.;
Светло-коричневый сахар — 6 ст. л.;
Вода — 400 г.
Как готовить?
Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать маргарин, корицу, имбирь и апельсиновую цедру в миске. Смазать небольшим количеством полученной смеси жаропрочную форму 20 см х 25 см, а затем распределить остатки маргарина на хлеб.
Разрезать кусочки хлеба по диагонали, затем поместить примерно третью часть в форму в один слой.
Крупно нарезать курагу. Посыпать третью изюма и третью нарезанной кураги хлеб. Накрыть вторым слоем хлеба, посыпать еще одной порцией сухофруктов, затем накрыть остатками хлеба. Отложить в сторону.
Приготовить крем. Разрезать вдоль стручок ванили и выскоблить семена. Добавить семена в среднюю кастрюлю вместе с остальными ингредиентами для крема и залить 400 мл воды. Взбить до получения однородной массы, затем поместить на плиту. Варить на медленном огне в течение 6−8 минут, непрерывно помешивая.
Вылить заварной крем на хлеб, посыпать остатками сухофруктов. Дать постоять 20 минут, затем поместить в горячую духовку на 25−35 минут.