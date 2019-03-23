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Маффин, чизкейк и пудинг. Как приготовить любимые десерты, чтобы их можно было есть в пост

24.03.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Пост — тяжелое время для всех, кто решил его придерживаться. Особенно если вы попадаете в категорию сладкоежек. Но мы, любители сладкого, просто так не сдаемся. Облегчаем вам жизнь: сладкоежки, налетайте на десерты, которые можно в пост!

Шоколадный маффин


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Мука — 150 г;
  • Сахар — 80 г;
  • Апельсиновый сок — 100 мл;
  • Мед (жидкий) — 20 г;
  • Какао (с горкой) — 1 ст. л.;
  • Разрыхлитель (с горкой) — 1 ч. л.;
  • Масло растительное — 2 ст. л.

Как готовить?

  1. Муку смешать с какао и разрыхлителем.
  2. Мед, апельсиновый сок и масло смешать с сахаром.
  3. Соединить сухие ингредиенты с жидкими, перемешать.
  4. Формы смазать маслом, наполнить тестом.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 25−30. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Медовый маффин


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

Вода (кипяченая, теплая) — 250 мл;

Мед — 2 ст. л.;

Сахар — ½ стакана;

Масло растительное (без запаха) — ½ стакана;

Мука — 2 стакана;

Сода негашеная — 1 ½ ч. л.;

Соль — 1 щепотка.

Как готовить?

  1. В просторную миску налить теплую воду, добавить мед, сахарный песок, щепотку соли и растительное масло без запаха. Тщательно размешать.
  2. Муку просеять, смешать с содой. Перемешать до однородности. Тесто должно быть без комочков, льющимся.
  3. Разлить готовое тесто по формочкам, примерно на 2/3 высоты — кексы прекрасно поднимаются. Выпекаем 15−20 минут при 180 градусах до красивого золотистого цвета.

Кокосовый чизкейк от Джейми Оливера


Источник рецепта и фото: ivona.bigmir.net

Ингредиенты:

  • Орехи кешью — 300 г;
  • Растительное масло — для смазывания;
  • Кокосовая стружка — 2 ст. л.;
  • Финики без косточек — 200 г;
  • Очищенный миндаль — 150 г;
  • Очищенный фундук — 100 г;
  • Сок лимонов — 4 шт.;
  • Жидкий мед — 250 мл;
  • Кокосовое масло — 165 мл;
  • Стручки ванили — 2 шт. (можно заменить на ванилин).

Как готовить?

  1. Поместить орехи кешью в миску, залить холодной водой и оставить на 4 часа или на ночь.
  2. Смазать разъемную форму диаметром 20 см маслом, посыпать кокосовой стружкой, а затем встряхнуть, чтобы она распределилась более равномерно.
  3. Сложить финики в миску, залить теплой водой и дать постоять 10 минут. Слить воду и пюрировать финики в блендере. Добавить миндаль и фундук, взбить, чтобы получилась гранулированная крошка. Выложить смесь в подготовленную форму и утрамбовать.
  4. В чистую чашу блендера добавить орехи кешью вместе с лимонным соком, медом и кокосовым маслом. Разрезать ванильные стручки вдоль, выскоблить семена и добавить их к орехам и меду. Взбить до получения однородной массы.
  5. Вылить начинку в основу и отправить в морозильник на 2 часа. Вынуть десерт из холодильника за 10 минут до подачи.

Хлебный пудинг от Джейми Оливера


Источник рецепта и фото: volshebnaya-eda.ru

Ингредиенты:

  • Растительное масло — 100 г;
  • Корица — большая щепотка;
  • Молотый имбирь — большая щепотка;
  • Цедра апельсина — 1 шт.;
  • Ломтики черствого хлеба — 10 шт.;
  • Курага — 100 г;
  • Изюм — 100 г;
  • Джем — 5 ст.л.

Для крема:

  • Стручок ванили — 1 шт. (можно заменить на ванилин);
  • Соевое молоко — 800 мл;
  • Кукурузная мука — 5 ст. л.;
  • Светло-коричневый сахар — 6 ст. л.;
  • Вода — 400 г.

Как готовить?

  1. Разогреть духовку до 180 градусов. Смешать маргарин, корицу, имбирь и апельсиновую цедру в миске. Смазать небольшим количеством полученной смеси жаропрочную форму 20 см х 25 см, а затем распределить остатки маргарина на хлеб.
  2. Разрезать кусочки хлеба по диагонали, затем поместить примерно третью часть в форму в один слой.
  3. Крупно нарезать курагу. Посыпать третью изюма и третью нарезанной кураги хлеб. Накрыть вторым слоем хлеба, посыпать еще одной порцией сухофруктов, затем накрыть остатками хлеба. Отложить в сторону.
  4. Приготовить крем. Разрезать вдоль стручок ванили и выскоблить семена. Добавить семена в среднюю кастрюлю вместе с остальными ингредиентами для крема и залить 400 мл воды. Взбить до получения однородной массы, затем поместить на плиту. Варить на медленном огне в течение 6−8 минут, непрерывно помешивая.
  5. Вылить заварной крем на хлеб, посыпать остатками сухофруктов. Дать постоять 20 минут, затем поместить в горячую духовку на 25−35 минут.
  6. Дать пудингу немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита!

 
 
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Повышаем уровень серотонина! Простые рецепты постных десертов.
 
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