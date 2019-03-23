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«Если муж мечется между вами и любовницей, надо терпеть и ждать». Психолог отвечает на вопрос читательницы

24.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В этот раз Павел отвечает на вопрос читательницы, у которой сложилась трудная ситуация в личной жизни: муж завел любовницу, но не уходит из семьи. Жена тоже не хочет разрыва отношений. Что делать, рассказывает психолог.

 
 
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В этот раз Павел отвечает на вопрос читательницы, у которой сложилась трудная ситуация в личной жизни: муж завел любовницу, но не уходит из семьи. Жена тоже не хочет...
 
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