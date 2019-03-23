Психолог Павел Зыгмантович в серии коротких видео «Скорая психологическая помощь» рассказывает о вопросах любви, секса и о человеческих взаимоотношениях. В этот раз Павел отвечает на вопрос читательницы, у которой сложилась трудная ситуация в личной жизни: муж завел любовницу, но не уходит из семьи. Жена тоже не хочет разрыва отношений. Что делать, рассказывает психолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Если муж мечется между вами и любовницей, надо терпеть и ждать». Психолог отвечает на вопрос читательницы В этот раз Павел отвечает на вопрос читательницы, у которой сложилась трудная ситуация в личной жизни: муж завел любовницу, но не уходит из семьи. Жена тоже не хочет...