Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования (12,5 км), прошедшей в рамках заключительного этапа Кубка мира в Норвегии.

Дистанцию он преодолел за 32 минуты 15,6 секунды, допустив три промаха. На трассу он вышел первым в качестве победителя прошедшего ранее спринта.

Второе место занял родной брат победителя - Тарьей Бе (стартовал пятым), отставший на 13,9 секунды с одним промахом.

Третьим стал (восьмым стартовал) немец Арнд Пайффер, финишировавший через 18,2 секунды после победителя. На счету А.Пайффера один промах.