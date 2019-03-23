Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами

Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном.



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В матче 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

В 1/8 финала соперницами белоруски и австралийки станут Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия).

Напомним, что в начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.

Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс также продолжают в Майами выступление в парном разряде, где вышли в 1/8 финала. Там им предстоит встреча с интернациональным дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе.

Стартовый барьер турнира в Майами преодолела и белоруска Лидия Морозова, которая в паре с японкой Сюко Аоямой в 1/16 финала одолели японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Морозову и Аояму ждут швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина.