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Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами
Белоруска Виктория Азаренко,
В матче 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.
В 1/8 финала соперницами белоруски и австралийки станут Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия).
Напомним, что в начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай
Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс также
Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они
Стартовый барьер турнира в Майами преодолела и белоруска Лидия Морозова, которая в паре с японкой Сюко Аоямой в 1/16 финала одолели японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.
В 1/8 финала Морозову и Аояму ждут швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина.
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Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном.
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