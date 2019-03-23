ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко с Барти обыграли лучшую пару планеты на турнире в Майами

24.03.2019 08:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном.


Фото: Reuters

В матче 1/16 финала Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти взяли верх над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7.

В 1/8 финала соперницами белоруски и австралийки станут Александра Крунич (Сербия) / Александра Панова (Россия).

Напомним, что в начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.

Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс также продолжают в Майами выступление в парном разряде, где вышли в 1/8 финала. Там им предстоит встреча с интернациональным дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия).

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. На прошлой неделе они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе.

Стартовый барьер турнира в Майами преодолела и белоруска Лидия Морозова, которая в паре с японкой Сюко Аоямой в 1/16 финала одолели японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Морозову и Аояму ждут швейцарка Белинда Бенчич и россиянка Дарья Касаткина.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко, выбывшая из одиночного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в Майами, продолжает выступления в парном.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маффин, чизкейк и пудинг. Как приготовить любимые десерты, чтобы их можно было есть в пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика