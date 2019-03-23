Портная горецкого Дома быта: мы шьём всё

Дом быта был неотъемлемой частью жизни советского человека. Остается ли он актуальным сегодня, когда рынок услуг стал шире и разнообразнее? Частники наступают на пятки государственным мастерским, поэтому бытовые услуги стараются перестроить свою работу на современный лад. Однако атмосфера и стиль ушедшей эпохи здесь чувствуются по-прежнему.





В Горках работает три Дома быта и шесть комплексно-приемных пунктов в сельской местности. «Финансовое положение сегодня оставляет желать лучшего, проблем много. Но мы пытаемся как-то выкручиваться», — признается исполняющая обязанности директора ОАО «Горки Бытуслуги» Светлана Шапулина.

В 2012 году решением райисполкома УКПП «Бытуслуги» было акционировано, дотации прекратились и для предприятия наступили не самые лучшие времена.

Накопилось много долгов, конкуренцию со стороны частных мастерских выдерживать все труднее. За последние четыре года почти вдвое снизилось число КПП на селе — заказов от жителей деревень совсем немного.

Относительно популярными среди горожан остаются парикмахерские услуги и швейное направление работы домов быта.





Екатерина Петровна пришла работать в горецкий Дом быта еще в начале 80-х. «Конечно, раньше клиентов было намного больше, — вспоминает она. — Шили и платья, и костюмы по индивидуальным заказам, потому что купить было проблемой. А сейчас, по большому счету, только ремонт». Одна из причин этого — огромный рынок дешевой китайской одежды, хлынувшей в страну.





Портную по-настоящему тревожит нехватка молодежи в цеху: «Посмотрят, что трудно и зарплата небольшая, и убегают. Страдаем мы без пополнения новыми кадрами».

«Заказы пока есть, клиенты ждут, надо работать», — Екатерина Стесько указывает рукой на сложенную возле швейной машинки стопку вещей.





Наступила весна — многие обновляют и подправляют свои гардеробы. Ведь люди рвут одежду, как рвали ее раньше. А мастера вроде Екатерины Петровны будут ее зашивать, штопать и дарить вторую жизнь.

«Такая наша профессия. Всегда приятно, когда человек благодарит тебя за выполненную работу,— улыбается она, — Это хорошая профессия. Моя любимая».

Сергей Владимиров