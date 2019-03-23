|
«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни»
Александр Лукашенко, побывав на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир в Брестской области, раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за то, что стрельбище «Минской лыжни» было отвезено в Раубичи.
По словам корреспондента
— А вы в Раубичи отвезли стрельбище то, минское! Мозгов у вас нет! Привезите и отдайте сюда Лису (председателю Брестского облисполкома). А они в Раубичи завезли! Зачем оно в Раубичах, объясни мне? Зачем, там есть стрельбище. Ты должен был снять и поставить там, где оно надо. Надо было сразу вывезти и поставить! — сказал Лукашенко.
И добавил, обращаясь к Анатолию Лису:
— Забирай его себе!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мозгов у вас нет». Лукашенко раскритиковал министра спорта за неправильный перенос стрельбища «Минской лыжни»
Александр Лукашенко, побывав на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир в Брестской области, раскритиковал министра спорта Сергея Ковальчука за то, что стрельбище...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)