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«Трудовой мигрант»: «В 40 лет стала домработницей в Италии, чтобы в Беларуси переехать из однушку в двушку»

24.03.2019 09:17 — Разное | Tut.by  
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«На конкурс приходят, в основном, письма молодых людей. Оно и понятно, молодость — период перемен в жизни. Моя история, однако, началась, когда мне было 39 лет», — написала Елена (имя изменено — прим. ред.). Напоминаем, что прием историй на конкурс «Трудовой мигрант» продлен до 17 апреля и мы ждем рассказы от тех, кто по каким-то причинам уехал (уезжал) из Беларуси в другую страну и устроился там на работу. Автор самой интересной истории получит приз — 300 рублей.


Фото автора конкурсной истории.

Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать, почему и куда вы выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Прежде чем писать историю, внимательно почитайте условия конкурса.

«В Беларуси работали в медицине, жили с мужем и дочкой в однушке»

— Я проживала в одном из областных центров Беларуси вместе с мужем и 6-ти летней дочерью в однокомнатной квартире. Мы с мужем работали в медицине, в начале 2000- ных зарплаты очень небольшие, возможность увеличить жилплощадь просто отсутствовала, перспектив никаких…

В то время одна из моих родственниц работала в Италии, ухаживала за старушкой в одной семье, помогала по хозяйству. Я связалась с ней, спросила, можно ли мне приехать в Италию, есть ли возможность устроиться и хоть немного заработать. Она не отказала, нужно было только хоть немного выучить язык.

Я пошла на курсы, вечерами после работы и занятий учила итальянский. Понятно, что получить легальную работу в Италии очень непросто, я решила ехать по туристической визе. Чтобы не отказали в посольстве, мужу пришлось писать заявление, что он участвует в расходах на поездку, поскольку с моей справкой о зарплате об открытии визы нечего было и думать. Деньги на первое время, что-то около 300 долларов, мне одолжил свекор. Я купила билет на международный автобус и поехала.

Сложно было оставлять такую маленькую дочку без мамы, но муж оказал мне моральную поддержку, да и мысль о том, что я смогу по возвращении хоть какое-то время не чувствовать себя нищебродкой придавала силы.

«За работу по дому в итальянской семье получала 700 евро, питалась у хозяев»


Фото автора конкурсной истории.

По приезду в Италию сразу не удалось найти работу, несколько дней я провела в приюте у монашек, куда меня пристроила родственница. Кроме меня там проживало еще несколько женщин, две были с маленькими детьми, тоже иммигрантки — Эквадор, Перу, Африка. По прошествии нескольких дней к монашками обратился итальянец, который искал служанку для своих престарелых родителей. Так я нашла свою первую работу, ну или работа нашла меня…

В мои обязанности входило убирать огромную (по моим меркам) квартиру в 150 м², а также небольшой палисадник, накрывать и убирать со стола, гладить белье, в общем, выполнять домашнюю работу.

Общение с хозяевами было затруднено — сеньера была глухой, зато отлично читала по артикуляции губ, а сеньер был, вероятно, после инсульта, поскольку передвигался с трудом и, как мне казалось, совершенно не понимал, кто я и что делаю у них в доме.

Покупки делали их дети через интернет, в мои обязанности это не входило. Мой рабочий день был с 8 утра до 8−9 вечера, с полуторачасовым перерывом на послеобеденный отдых, с выходным в воскресенье. Явиться в дом я была обязана не позднее 8 вечера.
Питалась я за счет хозяев, платили мне 700 евро в месяц.


Фото автора конкурсной истории.

Об отношении ко мне со стороны хозяев я ничего не буду писать, они уже, скорее всего, умерли, а о мертвых — или хорошо, или ничего. Один штрих — свежие овощи и зелень им на дом привозил итальянец, так вот, когда по прошествии трех месяцев я в очередной раз открыла ему дверь, он удивился, что я все еще работаю и сказал, что за каждый проведенный здесь день мне следует медаль вешать, на что я ответила, что не осталось места, куда вешать очередную.

Проработала я там 4,5 месяца и решила уйти. К тому времени я познакомилась с такими же приехавшими на заработки — «заробитчанками». У трудовой миграции в Италии в то время было женское лицо. В основном украинки, но были и белоруски, и россиянки, и польки, и румынки. Очень много было женщин из Латинской Америки — эквадорианки, перуанки, встречались филиппинки, эфиопки. Многие работали как я — по уходу за престарелыми и больными, были те, кто получил возможность работать легально — т.н." пермессо ди соджорно" и снимал квартиру, уходил от необходимости день и ночь находится в хозяйском доме.

«Проработала в Италии год, чтобы хватило на доплату для двушки»


Фото автора конкурсной истории.

Надо сказать, что снимать квартиру в Генуе стоило около 300−350 евро, примерно столько же обходилась еда, транспорт, бытовые расходы. Так как большинство женщин высылали домой заработанные деньги, то старались экономить и искали возможность проживать в хозяйском доме и питаться за счёт хозяев.

Я после ухода от этих хозяев сменила еще 4 работы — те, кто работал в семьях легально, имели право на оплачиваемый отпуск и ехали по домам. Я их подменяла на время отпуска. Естественно, на каждой из работ были свои требования, распорядок дня, особенности питания и ухода за хозяйками. Были и больные болезнью Альцгеймера, и лежачие, и ходячие, которым требовалась в большей степени компания, чем уход. Мое медобразование, тем не менее, было очень кстати.

Так я проработала в Италии без малого год, скопила определенную сумму, чтобы хватило на доплату на двухкомнатную квартиру. Статью моих расходов во время пребывания в Италии составляли расходы на связь, транспорт, летнюю одежду, поскольку я приехала в январе и брала с собой только небольшую сумку; расходы на питание в выходной день, не обошлось и без подарков для родных и близких. Иногда выдавалась возможность подработать — в свободное время поутюжить белье у соседей, помочь с уборкой. Час работы стоил 5−6 евро. По возвращении домой нам удалось построить двухкомнатную квартиру долевым способом, продав свою однокомнатную.

Оставаться в Италии я не планировала, очень тянуло домой, к дочке, да и начинать жизнь с чистого листа в другой стране в 40 лет не хотелось. Однако я нисколько не жалею, что в свое время решилась на такую поездку.

Все опубликованные истории можно прочитать здесь.

 
 
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Напоминаем, что прием историй на конкурс «Трудовой мигрант» продлен до 17 апреля и мы ждем рассказы от тех, кто по каким-то причинам уехал (уезжал) из Беларуси в...
 
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