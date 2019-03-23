Меньше 40 профессиональных футболистов во всей стране. Рассказываем о сборной Северной Ирландии

24 марта сборная Беларуси в рамках квалификации Евро 2020 встретится со сборной Северной Ирландии. SPORT.TUT.BY вспомнил первый матч против «зелено-белой армии», а также узнал, чем живет одна из самых загадочных европейских национальных команд.



Фото: Reuters

Песни на «Уиндзор Парк» и дебют Корзуна

Первый раз сборная Беларуси встретилась с североирландцами в товарищеской игре в мае 2016 года. Для команды Майкла О'Нила это был последний матч в родных стенах перед французским Евро. На «Уиндзор Парк» полным ходом шла реконструкция одной из трибун, но все остальные места заняла ревущая зелено-белая торсида.

На предматчевой пресс-конференции Александр Хацкевич отдал должное североирландцам, похвалив команду за путевку на Евро и выделил линию атаки соперника.

Майкл О'Нил отметил акцент на обороне белорусской сборной. Матч в Белфасте стал особенным для Никиты Корзуна. Полузащитник киевского «Динамо» дебютировал за сборную, правда на этом позитив «белокрылых» закончился. Уже на 6 минуте Мартин Аткинсон зафиксировал взятие ворот. Стюарт Даллас прострелил в штрафную с левого края, где Филипенко и Корзун не удержали Кайла Лафферти. Хозяева продолжали доминировать весь первый тайм и на 45 минуте Горбунов отбил подачу Далласа прямо на голову Конору Вашингтону, сделавшему счет 2:0. Во второй половине встречи белорусам снова не везло. Кисляк слабо пробил с дальней дистанции и больше запомнился стычкой с соперником, за что получил желтую карточку.



Фото: twitter.com/UEFAEURO

Первый острый момент у ворот североирландцев возник только на 76 минуте: Глеб подловил Найалла Макгинна, ворвался в штрафную, но не смог переиграть Алана Маннуса. Через 12 минут белорусы пропустили третий мяч: Макгинн навесил в штрафную, где Горбунов на выходе выбил мяч на ногу Уиллу Григгу, который поставил точку в матче. Дебютный гол нападающего в майке сборной «Уиндзор Парк» встретил оглушительным чантом «Will Grigg’s on fire». Таким образом, североирландцы прервали пятиматчевую беспроигрышную серию белорусской сборной.

Спустя четыре дня белорусам удалось перебить досаду от крупного поражения, увезя викторию с британских островов. Со счетом 1:2 наша команда переиграла сборную Ирландии.

Первый международный турнир за 30 лет и «Уилл Григг в огне»

Самый громкий успех «зелено-белой армии» – чемпионат мира 1958 года. Опередив в отборе Италию и Португалию, североирландцы попали в группу с ФРГ, Чехословакией и Аргентиной. На том чемпионате мира действовало правило: если команды со второго и третьего места набирали равное количество очков, то проводился дополнительный матч. 17 июня 1958 года островитяне обыграли сборную Чехословакии и вышли из группы со второго места.

В четвертьфинале их ждал будущий бронзовый призер турнира сборная Франции. «Трехцветные» не оставили шанса североирландцам, забив четыре мяча.

На чемпионате мира 1982 года «зелено-белые» сыграли вничью с Югославией и Гондурасом и обыграли хозяйку турнира Испанию. Выйдя во второй групповой этап, команда из Белфаста разошлась миром с Австрией и вновь капитулировала перед Францией. Четыре года спустя на мундиале в Мексике «зелено-белые» попали в группу с Бразилией, Испанией и Алжиром и вскоре уехали домой.

Следующие 30 лет сборная безуспешно доигрывала отборочные раунды без шанса на триумф. В квалификации Евро-2016 отчаявшиеся североирландцы попали в группу F: c Грецией, Венгрией, Румынией, Финляндией и Фарерскими островами. Вопреки мрачным прогнозам, О’Нил и компания не только не опростоволосились, но и вовсе возглавили группу. Одержав шесть побед, островитяне трижды сыграли вничью и один раз проиграли Румынии на выезде. Главной ударной силой в отборе стал Кайл Лафферти. Нападающий «Рейнджерс» в 9 матчах забил 7 голов, сравнявшись с австрийцем Марко Янком, Стивеном Флетчером, Гаретом Бэйлом и Уэйном Руни.



Фото: Reuters

Надо отдать должное, от команды ждали типичного силового футбола, а не комбинационной игры. Во многом это заслуга Майкла О'Нил, сменившего Найджела Уортингтона на посту главкома сборной. Начав со схемы 3-5-2 с Эвансом, Макаули и Кэткартом в обороне, тренер постепенно перевел подопечных на 4-3-3, либо 4-1-4-1 с Кайлом Лафферти на острие атаки. В отборе команда забила 16 мячей и пропустила 8.

Во Франции голевые аппетиты «зелено-белых» поумерились. В группе C Лафферти и компанию ждали Германия, Польша и Украина. Против поляков О'Нил выставил ультраоборонительную схему 5-4-1 с ромбом в центре поля, но Макнейр и Дэвис не снабжали Лафферти мячом, за что получили гол от Милика. Затем была уверенная победа над украинцами и геройства Майкла Макговерна в заключительном матче против Германии. Благодаря новому формату, североирландцы вышли в плей-офф с третьего места, попав на крепкий Уэльс. На 75 минуте Макаули срезал мяч в свои ворота, и сборная уехала назад в Белфаст.



Фото: Reuters

Квалификацию на российский мундиаль «зелено-белые» закончили на втором месте в группе C и попали в стыковых матчах на швейцарцев. В первом матче Рикардо Родригес забил с пенальти, а в ответном дружина О'Нила ничего не придумала.

Меньше 40 профессиональных футболистов и тренер-финансист

В Лиге Наций «зелено-белым» тоже не везет. В третьей группе лиги B они проиграли все четыре матча и забили только два мяча при 7 пропущенных. В следующем сезоне парни Майкла О'Нила выступят в лиге С. Коуч обращал внимание, что в сборную игроки приезжают с повреждениями и не успевают восстановиться.

В 2016 году тренер рассказал, что в Северной Ирландии меньше 40 профессиональных футболистов и ему приходиться колесить по британскому минору в поисках кадров. Многие из нынешних футболистов «зелено-белых» вправду прошли подвальный футбол, параллельно подрабатывая вне поля. Конор Вашингтон вставал в полшестого, чтобы успеть на почту и на велосипеде добирался до матчей своей команды. Стюарт Даллас мерз на стройке, а Коннор Маклафлин учился на юриста пока не получил приглашение от «Флитвуд Таун» из Лиги 2. В 2016 году Пэдди Макнейр попал в список лучших футболистов до 23 лет от CIES. Его подпускал к основе «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал, но за несколько лет до дебюта за главную команду манкунианцев защитник работал у отца на ферме. Джош Мадженнис и вовсе до 19 лет играл на воротах. Однажды его вызвали в юношескую сборную, но уже в качестве страйкера.

Защитник «Миллуолла» Шейн Фергюсон вырос в деревне и до 13 лет пас коров за деньги. У Майкла О'Нила тоже есть внефутбольный бэкграунд. Будучи игроком, он выступал за «Уиган» и «Ньюкасл», а в 2006 возглавил шотландский «Брихин Сити». Эта работа не была основной, О'Нил трудился финансистом и прилично зарабатывал. Кстати, из-за банковского прошлого наставника «зелено-белых» сравнивают с Маурицио Сарри, также работавшим в сфере финансов.

Порой пробелы в профессиональной подготовке выходят боком. Недавно вингер «Оксфорда» Гевин Уайт прославился на всю Европу: футболист в пьяном виде разгуливал по городу. Майкл О'Нил публично обещал поговорить с обнаглевшим игроком, а в ответ журналисты припомнили тренеру езду в нетрезвом виде двухлетней давности.

Есть в составе североирландцев и примелькавшиеся имена. Кайлу Лафферти не очень везло в АПЛ, зато в сборной он герой и главная опция в атаке. Нападающий шотландского «Рейнджерс» стремиться побить рекорд лучшего бомбардира национальной команды Дэвида Хили. Пэдди Макнейр уже не на «Олд Траффорд», а в «Мидлсбро», что не умаляет его бойцовских качеств на поле. Еще одна молодая звезда сборной – 19-летний Даниэль Баллард из молодежки «Арсенала». Он уже подписал полноценный контракт с «канонирами» и готов дебютировать за взрослую сборную страны.

Джонни Эванс по-прежнему самый титулованный игрок команды. Защитник провел более 190 матчей за «Манчестер Юнайтед» и выиграл 9 трофеев с манкунианцами. В конце сезона 2014/2015 он перешел в «Вест Бромвич», а сейчас 31-летний футболист играет в «Лестере». Долгожитель североирландской сборной Стивен Дэвис вскоре может стать рекордсменом по количеству матчей в футболке сборной Северной Ирландии. Полузащитник 7 сезонов отыграл в «Саутгемптоне», а теперь под руководством Стивена Джеррарда пытается остановить «Селтик».

