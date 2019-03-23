В Бресте водитель тренировался «дрифтить» на кольце: со второй попытки все-таки врезался

23 марта на кольце на бульваре Шевченко легковушка попала в ДТП. Видео аварии попало на камеру видеонаблюдения.

Судя по записи водитель тренировался дрифтить на кольце. Первый раз «дать угла» не получилось — автомобиль развернуло. Вторая попытка также была неудачной. На этот раз легковушку занесло. Водитель не справился с управлением и врезался в забор.