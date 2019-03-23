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В Бресте водитель тренировался «дрифтить» на кольце: со второй попытки все-таки врезался
23 марта на кольце на бульваре Шевченко легковушка попала в ДТП. Видео аварии
Судя по записи водитель тренировался дрифтить на кольце. Первый раз «дать угла» не получилось — автомобиль развернуло. Вторая попытка также была неудачной. На этот раз легковушку занесло. Водитель не справился с управлением и врезался в забор.
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Первый раз «дать угла» не получилось - автомобиль развернуло. Вторая попытка закончилась ДТП.
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