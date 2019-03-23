«Белнефтехим» предсказуем: топливо вновь дорожает на 1 копейку

Бензин АИ-92 будет стоить 1 рубль 48 копеек, бензин АИ-95 и дизельное топливо — 1 рублей 59 копеек, а бензин АИ-98 — 1 рубль 80 копеек.





Повышение цен концерн мотивирует ростом стоимости сырья. По его информации российская нефть с начала 2019 года подорожала на 9,9%, а стоимость топлива — на 2,6%.





На текущей неделе были повышены акцизы на топливо, вслед за чем «Белнефтехим» поднял оптовые цены. Теперь повышение докатилось и до цен на бензин.





С начала года это уже пятое повышение цен. Топливо подорожало на 5 копеек. Предыдущий раз бензин дорожал неделю назад.





За 2018 год «Белнефтехим» менял цен два с половиной десятка раз. Они выросли более чем на 20 копеек.