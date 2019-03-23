ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белнефтехим» предсказуем: топливо вновь дорожает на 1 копейку

24.03.2019 09:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Белнефтехим» опять поднял цены на автомобильное топливо. С 24 марта они по традиции увеличиваются на 1 копейку.

Бензин АИ-92 будет стоить 1 рубль 48 копеек, бензин АИ-95 и дизельное топливо — 1 рублей 59 копеек, а бензин АИ-98 — 1 рубль 80 копеек.

Повышение цен концерн мотивирует ростом стоимости сырья. По его информации российская нефть с начала 2019 года подорожала на 9,9%, а стоимость топлива — на 2,6%.

На текущей неделе были повышены акцизы на топливо, вслед за чем «Белнефтехим» поднял оптовые цены. Теперь повышение докатилось и до цен на бензин.

С начала года это уже пятое повышение цен. Топливо подорожало на 5 копеек. Предыдущий раз бензин дорожал неделю назад.

За 2018 год «Белнефтехим» менял цен два с половиной десятка раз. Они выросли более чем на 20 копеек.
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белнефтехим» опять поднял цены на автомобильное топливо. С 24 марта они по традиции увеличиваются на 1 копейку.
 
Новости дня
Новости разные
 
24 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика