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Посольство Беларуси отслеживает ситуацию с лайнером Viking Sky

24.03.2019 08:56 — Разное | Партизан  
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Он терпит бедствие у берегов Норвегии.

Посольство Беларуси в Швеции отслеживает ситуацию вокруг терпящего бедствие лайнера Viking Sky. Об этом сообщил в своем твиттере посол нашей страны в Стокгольме Дмитрий Мирончик.

Тех, кому известно, про белорусов среди пассажиров или команды, просят позвонить по телефону +46733880232. 

Лайнер терпит катастрофу у берегов Норвегии. Пассажиров судна эвакуировали норвежские спасатели. Спасательная операция длилась всю ночь. Данных о белорусах, которые находились на лайнере пока нет. 


 
 
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