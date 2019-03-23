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Посольство Беларуси отслеживает ситуацию с лайнером Viking Sky
Он терпит бедствие у берегов Норвегии.
Посольство Беларуси в Швеции отслеживает ситуацию вокруг терпящего бедствие лайнера Viking Sky. Об этом сообщил в своем твиттере посол нашей страны в Стокгольме Дмитрий Мирончик.
Тех, кому известно, про белорусов среди пассажиров или команды, просят позвонить по телефону +46733880232.
Лайнер терпит катастрофу у берегов Норвегии. Пассажиров судна эвакуировали норвежские спасатели. Спасательная операция длилась всю ночь. Данных о белорусах, которые находились на лайнере пока нет.
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Он терпит бедствие у берегов Норвегии.
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