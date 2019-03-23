Посольство Беларуси отслеживает ситуацию с лайнером Viking Sky

Посольство Беларуси в Швеции отслеживает ситуацию вокруг терпящего бедствие лайнера Viking Sky. Об этом сообщил в своем твиттере посол нашей страны в Стокгольме Дмитрий Мирончик.





Тех, кому известно, про белорусов среди пассажиров или команды, просят позвонить по телефону +46733880232.





Лайнер терпит катастрофу у берегов Норвегии. Пассажиров судна эвакуировали норвежские спасатели. Спасательная операция длилась всю ночь. Данных о белорусах, которые находились на лайнере пока нет.



