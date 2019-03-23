Фотофакт: в Минске джип пошел на таран спецподразделения «Алмаз»

По рассказам очевидцев, история такова. На улице Кальварийской в Минске джип серебристого цвета пытался оторваться от гаишников. Свернул во дворы, и на всей скорости врезался в бетонный забор базы спецподразделения МВД «Алмаз».





В итоге водитель просто протаранил забор, в нем образовалась огромная дыра, и вылетел на алмазовскую автостоянку.





По предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения. Он остался жив, однако сильно порезался из-за разбитого стекла.