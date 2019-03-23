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Фотофакт: в Минске джип пошел на таран спецподразделения «Алмаз»

24.03.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Инцидент произошел сегодня около 8 утра.




По рассказам очевидцев, история такова. На улице Кальварийской в Минске джип серебристого цвета пытался оторваться от гаишников. Свернул во дворы, и на всей скорости врезался в бетонный забор базы спецподразделения МВД «Алмаз».

В итоге водитель просто протаранил забор, в нем образовалась огромная дыра, и вылетел на алмазовскую автостоянку. 

По предварительной информации, водитель находился в состоянии опьянения. Он остался жив, однако сильно порезался из-за разбитого стекла. 

Скорая приехала только минут через 20. В каком состоянии машины «алмазовцев», нам не известно.  


 
Теги: Минск
 
 
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