Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром









"Конец близок. Через десять дней она уже не будет премьер-министром", - заявил газете Sunday Times один из членов кабинета. Более того, в минувшую субботу "заговорщики" обсуждали кандидатуру на пост временного главы правительства.





В списке пока три имени: Дэвид Лидингтон, который сейчас руководит аппаратом премьера (фактически заместитель главы правительства), министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.





"Фаворитом сейчас является Лидингтон", - заявил политический обозреватель Sunday Times Тим Шипман. По его словам, недовольные действиями Мэй министры выступят против нее на заседании кабмина в понедельник.





Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.