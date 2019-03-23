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Sunday Times: Через неделю Мэй уже не будет премьер-министром

24.03.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Тереза Мэй должна уйти в отставку немедленно. Такого мнения придерживаются как минимум одиннадцать британских министров. В противном случае они пообещали покинуть правительство.



"Конец близок. Через десять дней она уже не будет премьер-министром", - заявил газете Sunday Times один из членов кабинета. Более того, в минувшую субботу "заговорщики" обсуждали кандидатуру на пост временного главы правительства.

В списке пока три имени: Дэвид Лидингтон, который сейчас руководит аппаратом премьера (фактически заместитель главы правительства), министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Фаворитом сейчас является Лидингтон", - заявил политический обозреватель Sunday Times Тим Шипман. По его словам, недовольные действиями Мэй министры выступят против нее на заседании кабмина в понедельник.

Отмечается, что потенциальный преемник Мэй будет выполнять техническую роль (займется Brexit), и покинет пост, когда Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

 
 
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Тереза Мэй должна уйти в отставку немедленно. Такого мнения придерживаются как минимум одиннадцать британских министров. В противном случае они пообещали...
 
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