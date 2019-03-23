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Фура и легковушка столкнулись в Гомеле

24.03.2019 09:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Фура и легковушка столкнулись в Гомеле
Фото из открытых источников

Авария произошла вчера днем на Речицком шоссе.

Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу имевшему преимущество в движении грузовику, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя ГАИ УВД Гомельского облисполкома Ирину Андрюк

В результате столкновения мужчину и женщину-пассажира легковушки госпитализировали.

Фура и легковушка столкнулись в Гомеле
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