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24 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

24.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Жизненное кредо Петра Курильчика

  А оно не мудреное: если трудиться - то на совесть! Именно так рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ЖЭСа № 1 государственного предприятия «ЖРЭУ г.Пинска» и подходит к делу. Стоит ли удивляться, что стало оно для него делом жизни, что в коммунальной службе он вот уже 35 лет.

 Начинал сварщиком в ремонтной бригаде, попутно приобретал навыки слесаря-сантехника. По сей день с глубокой благодарностью вспоминает своего бригадира Андрея Андреевича Табанькова, как сам его называет, учителя, который щедро делился с ним секретами не только профессионального мастерства, но и общения с окружающими людьми. Какими же дельными оказались его советы, как же пригодились в жизни!




  Нелегкий хлеб у Петра Павловича, ведь на его плечах - пуск и наладка отопления почти в пятистах квартирах пинчан, замена в случае надобности сантехнического оборудования, устранение порывов в отопительных системах и много других забот. К тому же с разными людьми работать приходится, и нужно уметь налаживать с ними контакт: с кем-то пошутить, отвлечь от проблемы, кого-то, наоборот, настроить на серьезный лад. Если пожилому человеку трудно передвигаться, он не считает зазорным самому после работы сходить в магазин и купить нужную запчасть.

  Добросовестный, ответственный, аккуратный - именно так отзываются о нем коллеги. У него множество почетных грамот, в том числе и облисполкома, его имя занесено в Книгу славы предприятия.




  Петр Павлович щедро передает свой опыт многочисленным ученикам, некоторые из них стали известными в городе людьми. По его стопам пошел и сын Сергей, который также трудится рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и также в ЖЭСе №1.

  Станет ли то, чем он сейчас занимается, делом его жизни? Трудно сказать. Да, наверное, это и не важно. Куда важнее, чтобы, где бы ни трудился, свою работу он выполнял на совесть. Как и его отец.

  Наталья КИРКОВЕЦ
  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА

 
 
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    Жизненное кредо Петра Курильчика   А оно не мудреное: если трудиться - то на совесть! Именно так рабочий по комплексному обслуживанию зданий и...
 
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