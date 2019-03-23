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Четверть века безупречной работы

24.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Четверть века безупречной работы

Без скидок на капризы природы, времена года, праздники и выходные работники жилищно-коммунального хозяйства района создают комфорт, благоустраивают населенные пункты, несут ответственность за чистоту и порядок. Несмотря на современное оснащение, фундаментом успешности предприятия были и остаются люди. Трудолюбивые, ответственные, усердные… Особенно ценят в Вороновском РУП ЖКХ старожилов отрасли. Более 25 лет здесь трудятся 20 человек. В нынешнем году трудовой юбилей в четверть века отмечают слесарь АВР Тадеуш Валентинович Недведский (на снимке) и столяр участка хозяйственного обслуживания Олег Владимирович Мрочко.

С Тадеушем Валентиновичем мы общались во время устранения порыва водопровода в Заболоти. Несколько минут разговора не смогли раскрыть собеседника, но даже этого времени было достаточно, чтобы понять — человек не терпит халтуры. «Работу нужно делать качественно», — жизненный принцип мужчины.

Родом Т.В. Недведский из Казаковщины. В свое время в Гродно получил квалификацию «сварщика», но желания остаться в городе у него не возникло. Вернулся на Вороновщину, девять лет трудился электросварщиком на комплексе «Киванцы». И вот уже третий десяток в составе аварийной службы ЖКХ спешит на вызовы. За это время настоящей командой стали слесари аварийно-восстановительных работ Тадеуш Недведский, Иван Пеневский и Владислав Струховский. Они обслуживают г.п. Радунь и близлежащие населенные пункты. Старание работников не обходит вниманием руководство предприятия. В минувшем году Тадеуш Валентинович был удостоен Грамоты ГО ЖКХ Гродненской области.

Не раз за годы трудовой биографии награждался и слесарь Олег Владимирович Мрочко (на снимке) из Вороново.


Четверть века безупречной работы

— Работа с деревом  приносит мне в первую очередь удовольствие, — признается он. — Конечно, не все так гладко в моей профессии. Обидно бывает, когда сегодня видишь результат своего труда — обновленную входную дверь, например, а завтра — она снова перекошенная и разбитая. Ведь все это — культура людей, а вернее, ее отсутствие. Рачительности, бережливости должны учиться и взрослые и дети.

Столярное ремесло Олег Владимирович перенял от отца, который преподавал когда-то трудовое обучение. Навыки ему пригодились во время работы по обслуживанию зданий в Сморгонской школе-интернате, теперь вот в РУП ЖКХ, да и, живя в частном доме, они не лишние — везде нужна хозяйская рука. В обустроенный, ухоженный родительский дом спешит сын Александр со своей семьей. Здесь раздолье для внучат Даниила и Ксюши, покой от городской суеты для сына и невестки и радость Олега Владимировича от встречи с родными людьми. А после выходных — снова рабочие будни.

— Всем предприятием мы работаем на благо района, — считает мужчина. — Обязанности у нас разные. Но главное же — комфорт и уют земляков.


Четверть века безупречной работы

Галина ШЛЕМПО.

 
Теги: Гродно
 
 
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