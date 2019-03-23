Работа — по закону

Законность закупок товаров за счет бюджетных и собственных средств контролирует начальник отдела по маркетингу и МТС котельной Мадлена Ушанёва (на снимке). Специалисты отдела проводят закупки товаров, необходимых для капитального и текущего ремонтов, ГПКиТС снабжают также дровами, щепой, металлическими трубами и т. д. Маркетологи следят за изменениями в законодательстве о госзакупках. Мадлена Дмитриевна поясняет, что при закупках за счет бюджетных средств тендер объявляется независимо от суммы, при закупках за счет собственных средств предприятия — на сумму свыше 1 тыс. б. в. Специалисты отдела по маркетингу размещают предложения с ценой и квалификационными требованиями на торговых площадках. Соответствие товаров требованиям изучают специалисты строительного отдела. При закупках за счет собственных средств без тендера Мадлена Дмитриевна и ее коллеги проводят маркетинговые исследования, покупка товара осуществляется только после тщательного изучения рынка. В свободное время женщина вяжет для любимых внуков, посещает бассейн.

Любовь ШЛЕЙКО



