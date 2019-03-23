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Анонс мероприятий в #GA11ERY на 2019 год
ВЕСНА — романтичная:
— 6 АПРЕЛЯ. Гомельский ТЕАТР ОТКРЫТЫХ представит Вашему вниманию спектакль-эксперимент «УСТРИЦА» — ироничную историю о творческом непокое и поисках вдохновения в 1-м действии;
— 15 АПРЕЛЯ — 3-х ЛЕТИЕ ОСНОВАНИЯ ГАЛЕРЕИ!!
— 27 АПРЕЛЯ. Джаз & блюзовый вечер от музыкантов мирового уровня минчан ВЛАДИМИРА ТКАЧЕНКО, заслуженного артиста Беларуси, выдающегося гитариста, аранжировщика, участника легендарных Песняров… и потрясающей джазовой певицы и педагога ЛЮДМИЛЫ КУЦ;
— 11 МАЯ. Ламповый вечер от участников Евровидения, популярных, стильных и замечательных NAVIBAND …в рамках их акустического тура по «камерным местам Беларуси»…;
— 25 МАЯ. Музыкально-поэтический спектакль с участием известных гродненцев ПАВЛА и ТАТЬЯНЫ СОЛОВЬЁВЫХ, а также ИГОРЯ АДАСИКА …
ЛЕТО — экспериментальное:
Также в летние деньки постараемся предложить Вам несколько неожиданных проектов на открытом воздухе…
ОСЕНЬ — мощная:
— ОКТЯБРЬ. Некий интересный АRT-МУЗ проект от легендарного музыканта, участника N.R.M., Pete-Paff, Garadzkija, ПИТА ПАВЛОВА;
— НОЯБРЬ. Вновь готовимся принять культовый коллектив беларусской этно и рок-сцены — Этна-трыа ТРОІЦА с презентацией нового альбома группы в нашем городе…!
Но мы только пробежалась по известным датам! На этот год остаются ещё несколько заметных художественных и музыкальных проектов, запуск проекта по изучению английского»english evenings» и «шашечных турниров», реанимирование формата «КиноСреда», продолжение работы проектов «МоваНанова», «free микрофон» и «time-cafe»…☕
GA11ERY : Лида. Мицкевича, 31
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ВЕСНА — романтичная: — 6 АПРЕЛЯ. Гомельский ТЕАТР ОТКРЫТЫХ представит Вашему вниманию спектакль-эксперимент «УСТРИЦА» — ироничную историю о творческом непокое и...
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