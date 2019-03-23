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Российские туристы поделились приёмами экономии в путешествиях

24.03.2019 09:13 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, что российские туристы в поездках чаще всего экономят на авиабилетах, мобильной связи и экскурсиях.

"Результаты опроса трех тысяч российских путешественников показали, что в первую очередь россияне стараются не переплачивать за перелет и выбирают билеты без багажа, рейсы лоукостеров и полеты с пересадками. Об этом сообщила половина опрошенных", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Среди популярных способов экономии в поездке также оказалась мобильная связь.

"Пожертвовать мобильной связью за границей готовы 15% опрошенных. По их мнению, бесплатный Wi-Fi можно найти в кафе или в отеле или воспользоваться приложением Wi-Fi Space, которое находит в офлайн-режиме ближайшие точки с беспроводным интернетом и подсказывает пароли", - сообщил Я.Дзенис.

Кроме того, в целях экономии российские туристы зачастую отказываются от платных экскурсий.

"В качестве альтернативы 12% путешественников предложили сходить на бесплатные экскурсии, например в Европе они часто проводятся на английском языке. Также можно воспользоваться сервисом Couchsurfing, где путешественники назначают встречи для знакомства и исследования нового города, либо скачать приложение с аудиогидом на родном языке. А еще туристы заранее узнают дни, когда в музеях бесплатный вход", - рассказал эксперт.

По его словам, еще 11% респондентов не хотят тратить деньги на шопинг, а именно покупать сувениры, одежду, обувь и аксессуары.

5% опрошенных экономят на еде и покупают готовые сэндвичи и салаты в супермаркете, питаются в столовых, либо выбирают комплексные предложения на обед в ресторанах. "Некоторые путешественники заселяются в апартаменты с кухней, чтобы самим готовить еду", - добавил Я.Дзенис.

"Еще несколько человек отметили, что в Европе можно сэкономить на воде и воспользоваться питьевыми фонтанчиками. Другой респондент рассказал, что в путешествиях отказывается от алкоголя и таким образом экономит на ресторанах в несколько раз. А одна туристка рассказала, что взяла с собой в аэропорт чайник, с помощью которого готовила чай во время долгой пересадки во Франции", - сообщил эксперт.

По его словам, еще 4% опрошенных экономят на транспорте, например, больше ходят пешком или, если путешествуют большой компанией, арендуют автомобиль.

"Один турист рассказал, что покупает проездной на общественный транспорт на сутки и, если он ему не нужен до конца дня, то перепродает другим туристам. Другой мужчина сообщил, что в Испании купил самокат за 10 евро, катался до вылета домой, а потом продал в другой магазин за 15", - поделился Я.Дзенис.

Он добавил, что в последнюю очередь (3%) путешественники экономят на жилье и выбирают хостелы либо договариваются с местными жителями через Couchsurfing. Один респондент посоветовал рассмотреть волонтерство в обмен на проживание, некоторые программы подразумевают заработок.

"Эксперты Aviasales добавляют к перечисленным приёмам еще и путешествия в начале и конце туристического сезона. Таким образом, можно сэкономить до 50% на перелете, а также на проживании и экскурсиях, и, конечно, избежать толп на пляжах", - заключил Я.Дзенис.

 
Теги: знакомства
 
 
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Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales выяснили, что российские туристы в поездках чаще всего экономят на авиабилетах, мобильной связи и экскурсиях.
 
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