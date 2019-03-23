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Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге

24.03.2019 10:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге
УГАИ УВД Миноблисполкома

Полочанин на Citroen C5 наехал на 41-летнего жителя Минского района. Авария произошла вечером возле деревне Марьяливо. Сообщается, мужчина лежал на проезжей части. После этого на пешехода наехала Audi A6, которая двигалась в попутном направлении позади Citroen. 

Погибший был обозначен световозвращающим элементом, ранее он 16 раз привлекался к административной ответственности, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома. Неоднократно - за нарушение ПДД в качестве пешехода (в 2013, 2014, 2016, 2017 годах), в том числе и в нетрезвом виде. Оба водителя были трезвые, пристегнуты ремнями безопасности.

Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге
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В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
 
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