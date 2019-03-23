Неделя музыки для детей и юношества начинается в Бресте

В Брестском государственном музыкальном колледже имени Григория Ширмы с 23 по 29 марта пройдет XVIII Неделя музыки для детей и юношества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.



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Неделя музыки традиционно проводится в период весенних каникул и прежде всего адресована школьникам и их родителям. С этой целью установлена доступная цена билетов на концерты - от Br3 до Br5. "Стараемся популяризировать музыкальное искусство, хотим увлечь детей игрой на музыкальных инструментах или просто научить их понимать музыку. Надеемся, что это будет семейное времяпрепровождение", - отметили в колледже.

В афише заявлены все самые яркие коллективы колледжа. Сегодня в 12.00 музыкальный фестиваль откроет молодежный хор под руководством Тамары Парфеновой. Программу продолжат хор народной песни "Купавушка" (художественный руководитель Людмила Кучур) и духовой оркестр под управлением дирижера Владислава Демьяненко.

Впервые в программу мероприятия помимо классической и народной музыки включен джаз. Свое творчество представит известный брестский филармонический коллектив Rich Sound Band, художественным руководителем которого является директор музыкального колледжа Олег Ровдо. Джазовый ансамбль можно будет услышать на дневном концерте 24 марта.

Инструментальная музыка будет звучать в Большом и Камерном залах 25 и 26 марта. Перед публикой выступят оркестры белорусских и русских народных инструментов, ансамбль цимбалистов "Лилея". Состоятся сольные выступления лауреатов международных и республиканских конкурсов, исполнителей игры на фортепиано, аккордеоне, цимбалах, гитаре.

Концерт лауреатов международных конкурсов, стипендиатов Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи пройдет 27 марта. На следующий день, 28 марта, запланирован концерт вокальной музыки, в котором примут участие преподаватели Брестского музыкального колледжа лауреаты международных конкурсов Таисия Засим, Нина Золотницкая, Александра Моминова, Екатерина Вабищевич. Завершит XVIII Неделю музыки для детей и юношества выступление камерного и симфонического оркестров.

Инициатива проведения музыкального фестиваля принадлежит его идейному вдохновителю, председателю Брестского областного музыкального общества заслуженному деятелю искусств Беларуси Лилии Батыревой.