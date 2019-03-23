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Русый съездил в Грузию: в Батуми поедут трактора, автобусы и лифты?
Договоренности о дальнейшем развитии сборочного производства лифтов ОАО “Могилевлифтмаш” в Грузии, открытии сборочного производства беларуских тракторов малой мощности в Батуми, взаимных поставках сельхозпродукции достигнуты во время визита вице-премьера Михаила Русого в Грузию.
В Тбилиси Русый встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Беларусь заинтересована в запуске в Грузии совместного грузино-беларуского производства по сбору тракторов, а грузинская сторона – в открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции. Также рассмотрены возможность совместного производства лифтов, сотрудничество в транспортной сфере, перспектива развития паромного сообщения и транзита беларуских грузов в Грузию через Украину.
Мамука Бахтадзе поручил соответствующим ведомствам в Грузии совместно с беларускими коллегами в рамках рабочей группы в двухмесячный срок согласовать логистические вопросы.
Михаил Русый выразил готовность Беларуси участвовать в объявленном грузинской стороной тендере по замене городских автобусов в Тбилиси и Батуми, а также поставлять в Грузию беларуские лифты.
Русый и Бахтадзе приняли участие в открытии выставки Made in Belarus, на которой свою продукцию показали 150 беларуских компаний.
Грузинский премьер видит потенциал увеличения торговых отношений между Грузией и Беларусью в два раза:
«Я очень рад, что эта выставка в нашем городе стала красивой традицией. Нас и беларусов связывают особые дружеские и теплые отношения на протяжении давней истории. Мы очень гордимся этим. Сегодня нас посетили 15 компаний из Беларуси, что еще раз подчеркивает то обстоятельство, что экономические связи между нами имеют большой потенциал. Я рад, что торговые отношения между двумя странами растут. Сегодня мы договорились и о том, что это не максимум, что мы можем сделать. У нас есть все предпосылки, чтобы торговые объемы между двумя странами увеличить как минимум вдвое», — цитирует премьер-министра
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Договоренности о дальнейшем развитии сборочного производства лифтов ОАО “Могилевлифтмаш” в Грузии, открытии сборочного производства беларуских тракторов...
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