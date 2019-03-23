Русый съездил в Грузию: в Батуми поедут трактора, автобусы и лифты?

В Тбилиси Русый встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Беларусь заинтересована в запуске в Грузии совместного грузино-беларуского производства по сбору тракторов, а грузинская сторона – в открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции. Также рассмотрены возможность совместного производства лифтов, сотрудничество в транспортной сфере, перспектива развития паромного сообщения и транзита беларуских грузов в Грузию через Украину.





Мамука Бахтадзе поручил соответствующим ведомствам в Грузии совместно с беларускими коллегами в рамках рабочей группы в двухмесячный срок согласовать логистические вопросы.





Михаил Русый выразил готовность Беларуси участвовать в объявленном грузинской стороной тендере по замене городских автобусов в Тбилиси и Батуми, а также поставлять в Грузию беларуские лифты.





Русый и Бахтадзе приняли участие в открытии выставки Made in Belarus, на которой свою продукцию показали 150 беларуских компаний.









Грузинский премьер видит потенциал увеличения торговых отношений между Грузией и Беларусью в два раза:



