Главы дипмиссий и министр иностранных дел посетили Хатынь и почтили память жертв войны

Фото: МИД Беларуси

Именно в этот день 76 лет назад произошла трагедия в Хатыни. Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Макей, Хатынь является для Беларуси символом несгибаемости нашего народа. Гитлеровские каратели заживо сожгли и расстреляли 149 человек, в числе которых были 75 детей. Созданный на месте трагедии мемориальный комплекс стал олицетворением жертв, страданий и мужества белорусов в годы Великой Отечественной войны.





Фото: МИД Беларуси

Хатынь не была единственной, ее судьбу разделили сотни других белорусских деревень. Много таких трагических мест не только в нашей истории, но и у многих бывших советских стран и европейских государств.







Фото: МИД Беларуси

— У белорусов на генном уровне заложено невосприятие войн и военных конфликтов. Отсюда и толерантность, и желание сделать все для того, чтобы мир был в своей стране, в регионе и во всем мире, — сказал министр иностранных дел.









