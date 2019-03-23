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Главы дипмиссий и министр иностранных дел посетили Хатынь и почтили память жертв войны
Министр иностранных дел Владимир Макей вместе с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, посетил мемориальный комплекс «Хатынь», чтобы совместно отдать дань памяти трагическим событиям в истории белорусского государства.
Фото: МИД Беларуси
Именно в этот день 76 лет назад произошла трагедия в Хатыни. Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Макей, Хатынь является для Беларуси символом несгибаемости нашего народа. Гитлеровские каратели заживо сожгли и расстреляли 149 человек, в числе которых были 75 детей. Созданный на месте трагедии мемориальный комплекс стал олицетворением жертв, страданий и мужества белорусов в годы Великой Отечественной войны.
Фото: МИД Беларуси
Хатынь не была единственной, ее судьбу разделили сотни других белорусских деревень. Много таких трагических мест не только в нашей истории, но и у многих бывших советских стран и европейских государств.
Фото: МИД Беларуси
— У белорусов на генном уровне заложено невосприятие войн и военных конфликтов. Отсюда и толерантность, и желание сделать все для того, чтобы мир был в своей стране, в регионе и во всем мире, — сказал министр иностранных дел.
Фото: МИД Беларуси
Присутствующие возложили венки и цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.
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Министр иностранных дел Владимир Макей вместе с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, посетил мемориальный...
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