Парень предложил помощь блогеру — и к нему сразу приехала милиция





Андрей Паук. Фото с Facebook'a блогера





"Белсат" . 22 марта Евгений Грицок, житель Октябрьского, что на Гомельщине, под видео в группе «Рудобельская показухи» «ВКонтакте» под просьбой помочь средствами на компьютерную технику, предложил отдать свой компьютер, которым не пользуется, чтобы блогер Андрей Паук мог монтировать и выкладывать свои ролики, передает





«Очень люблю Паука и поддерживаю его», – говорит Грицок «Белсату».





Через несколько часов до его семьи приехали четверо милиционеров. На вопрос о цели визита милиционеры ответили, что хотели попросить Евгения не помогать Андрею Пауку.





«Бабушка говорит, что они очень грубо ломились в квартиру. Когда вошли, то начали расспрашивать, где я и когда приеду», – продолжает Евгений.





Евгений Грицок – уроженец Барановичей. Его семья живет в Октябрьском. Год назад юноша начал работать в Москве охранником. По его словам, вчерашний визит милиции бабушка восприняла близко к сердцу.





«Она подумала, что что-то со мной случилось в Москве и пришли документы в Беларусь, – рассказывает Грицок. – У нее подскочило давление – я ее единственный внук».





По словам парня, один из его одноклассников работает сейчас в Октябрьском РОВД, но на частный вопрос, что они делают, тот ничего не ответил.





«Я сам выкладываю юмористические ролики на «Youtube», когда они приедут в следующий раз, я установлю в квартире маленькие экшн-камеры и попробую снять то, о чем они будут меня спрашивать», – добавляет Евгений.









Андрей Паук известен как автор видеоблога «Рудобельская показуха», в котором рассказывает о жизни в своем родном Октябрьском. Друг Белорусской ассоциации журналистов.





На этой неделе против Паука завели уголовное дело по статье о ложном минировании, в его квартире провели обыск и забрали технику.





После того, как Паук написал про визит милиционеров к Евгению Грицока в социальных сетях, свою помощь блоггеру предложил бывший политзаключенный Николай Дедок.



