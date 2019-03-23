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В Мали убили более сотни пастухов

24.03.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Неизвестные убили 134 человека народа фулани в центральном Мали, передает Lenta.ru.

Утверждается, что преступники, одетые в традиционные костюмы народности донзо, напали на деревни народа земледельцев фулани Огассагу и Велингара в ночь на субботу. Деревня Огоссагу полностью уничтожена, среди жертв есть дети, старики и беременные женщины.

По одной из версий, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали. Бойцы погибли, попав в засаду, устроенную местной группировкой.

Также не исключается вероятность межэтнических столкновений: похожий случай произошел 2 января, когда люди в одеждах донзо убили 37 гражданских представителей народности фулани.
 
 
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Неизвестные убили 134 человека народа фулани в центральном Мали, передает Lenta.ru.
 
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