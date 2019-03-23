Против Терезы Мэй готовится полномасштабный заговор





Кабинет британского премьер-министра готовит против Терезы Мэй полномасштабный заговор с целью отстранения ее от власти. После этого главы ведомств рассчитывают, что процесс Brexit завершит временный преемник политика.

Как сообщила со ссылкой на высокопоставленных министров Британии газета The Sunday Times, Мэй должна анонсировать свою отставку, предупредив, что она стала «токсичной» и «эксцентричной» фигурой, чьи суждения «стали разваливаться».

Согласно статье Times в заговоре участвуют 11 министров. Они хотят, чтобы Мэй подала в отставку и освободила свое место для кого-нибудь другого.

Выступить против нынешнего премьера «заговорщики», как указывает The Sunday Times, планируют в понедельник, 25 марта, на заседании кабинета министров. В случае, если Мэй не согласится покинуть свой пост, главы ведомств пригрозят ей массовой отставкой.