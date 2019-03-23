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Для комфорта горожан

24.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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16 лет рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ГПКиТС трудится Игорь Котец (на снимке). За это время он приобрел богатый опыт, завоевал уважение у коллег и руководства.

Для комфорта горожан

Игорю Борисовичу под силу любая работа. Получив от мастера участка Александра Згирского задание, он сразу же отправляется его выполнять: и замок заменит, и дверь починит, и крышу. Мужчина работает на участке № 1, обслуживает жилфонд в центре Городка.

  Рабочие по комплексному обслуживанию выполняют ремонт по заявкам жильцов. Они трудятся в одной связке с круглосуточной дежурной службой предприятия. Если звонок о том, что в обслуживаемом доме произошло ЧП, поступает вечером, ночью или в выходной, праздничный день, устранять его отправляются работники «дежурки», с 8.00 до 17.00 в будни эту работу осуществляют Игорь Котец и его коллеги. Они готовы выполнять свои обязанности и зимой, и летом — понимая, что именно от коммунальщиков зависит комфорт людей. Ведь работники этой сферы обеспечивают функционирование зданий и определенные условия для проживания граждан. Поэтому Игорь Борисович полученные задания выполняет добросовестно. Мужчина опровергает расхожее утверждение, что сапожник часто бывает без сапог: и дома он по мере надобности устраняет поломки. вместе с женой Натальей занимается подсобным хозяйством в д. Гурки. «Земля нас кормит», — с улыбкой говорит мужчина. На собственном огороде семья выращивает все необходимые овощи. Летом в свободное время Игорь Котец любит посидеть на речке или на озере с удочкой.

Любовь ШЛЕЙКО

 
 
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16 лет рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ГПКиТС трудится Игорь Котец (на снимке). За это время он приобрел богатый опыт, завоевал...
 
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