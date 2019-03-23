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Марат Тажин назначен государственным секретарем Казахстана
Бывший первый руководитель администрации президента Марат Тажин указом главы государства назначен государственным секретарем, сообщила пресс-служба президента.
"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
58-летний М. Тажин ранее занимал должности советника президента Казахстана по вопросам национальной безопасности, госсекретаря, секретаря Совета Безопасноти, министра иностранных дел.
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Бывший первый руководитель администрации президента Марат Тажин указом главы государства назначен государственным секретарем, сообщила пресс-служба президента....
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