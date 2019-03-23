Выборы в парламент проходят в Таиланде впервые с 2011 года

Первые за восемь лет парламентские выборы проходят в воскресенье в Таиланде, сообщают западные СМИ.

В выборах смогут принять участие 51,4 млн таиландцев, имеющих право голоса. Они выберут 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда, которые на первом заседании должны будут избрать нового главу правительства и членов кабинета.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. Он рассчитывает удержать власть и уже проголосовал.

Избирательные участки будут открыты до 17:00 местного времени. Ожидается, что первые предварительные данные по результатам выборов будут оглашены в 20:00 местного времени.