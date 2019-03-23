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Британские министры потребуют отставки Мэй

24.03.2019 10:11 — Разное | Интерфакс  
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Не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста, сообщает в воскресенье британское издание The Sunday Times.

По его данным, они планируют озвучить это требование на встрече министров в понедельник.

"Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером", - сообщил изданию один собеседник.

По словам другого, "доверие к ней начало падать, нельзя быть членом кабинета, который прячет голову в песок".

The Sunday Times отмечает, что как минимум шесть министров из числа противников Т.Мэй, выступают за то, чтобы пост главы правительства занял де-факто вице-премьер Дэвид Лидингтон.

Источник издания в кабинете министров сообщил: "Работа Дэвида (Лидингтона) будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление (переговоров) с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit".

Среди других возможных претендентов на премьерский пост The Sunday Times называет нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Кризис в британском правительстве разгорается на фоне приближения 29 марта, даты, на которую первоначально был запланирован выход Великобритании из ЕС. Однако ранее на этой неделе Т.Мэй обратилась к ЕС с просьбой перенести Brexit на 30 июня.

 
 
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Не менее 11 министров британского правительства намерены обратиться к главе кабинета Терезе Мэй с требованием уйти с поста, сообщает в воскресенье британское...
 
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