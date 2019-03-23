Минские власти запретили пикет к «Дню единения Беларуси и России»

Мингорисполком запретил проводить пикет к «Дню единения Беларуси и России», пишет «Наша Нива». Ежегодно он отмечается 2 апреля.

Согласно пресс-релизу, организовать пикет хотел Координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство». В том числе в него входят национал-большевики. Как пишет by24.org, пикет планировали провести у стелы «Минск – город-герой» – она находится у Музея Великой Отечественной войны, на проспекте Победителей. Хоть это место как раз и предназначено для проведения массовых мероприятий, причину отказа Мингорисполком не уточнил.

Как пройдет «День единения» в этом году – неизвестно. Есть предположение, что его формат поменяют. Так думают в связи с дипломатической перепалкой между послом России Михаилом Бабичем и МИД Беларуси, о которой мы рассказывали .

Примечательно, что «День единения» – событие, который каждый год праздновали сами беларуские власти. Выходным днем его, правда, не сделали. Но из года в год 2 апреля в городах Беларуси стали вывешивать российские и беларуские государственные флаги рядом. Поговаривают, что национально ориентированной общественности это не нравилось.