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Минские власти запретили пикет к «Дню единения Беларуси и России»
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Мингорисполком запретил проводить пикет к «Дню единения Беларуси и России»,
Согласно пресс-релизу, организовать пикет хотел Координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство». В том числе в него входят национал-большевики. Как
Как пройдет «День единения» в этом году – неизвестно. Есть предположение, что его формат поменяют. Так думают в связи с дипломатической перепалкой между послом России Михаилом Бабичем и МИД Беларуси, о которой мы
Примечательно, что «День единения» – событие, который каждый год праздновали сами беларуские власти. Выходным днем его, правда, не сделали. Но из года в год 2 апреля в городах Беларуси стали вывешивать российские и беларуские государственные флаги рядом. Поговаривают, что национально ориентированной общественности это не нравилось.
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Мингорисполком запретил проводить пикет к «Дню единения Беларуси и России», пишет «Наша Нива». Ежегодно он отмечается 2 апреля. Согласно пресс-релизу,...
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