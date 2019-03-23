|
Митинг-концерт ко Дню Воли в Минске. Онлайн
В Киевском сквере в Минске 24 марта состоится большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта состоится в 13.00. Мероприятие разрешил Мингорисполком, организаторы призывают приносить национальную символику.
Фото "Белорусский партизан"
Организаторами мероприятия выступают представители движения «За свободу», БХД, БСДП и ОГП.
В сквере будут работать фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. Ну, и конечно же музыка! На концерте выступят группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».
Не смотря на то, что на 25 марта городские власти не разрешили проведение каких-либо мероприятий, организаторы празднования Дня Воли в Минске предлагают собраться в этот день на Октябрьской площади и устроить прогулку до Володарского, 9 – того самого здания, где объявили независимость БНР, сообщает
Как накануне прошел День Воли в Гродно -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киевском сквере в Минске 24 марта состоится большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта состоится в 13.00. Мероприятие разрешил Мингорисполком,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)