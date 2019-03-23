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Митинг-концерт ко Дню Воли в Минске. Онлайн

24.03.2019 12:41 — Разное | Партизан  
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В Киевском сквере в Минске 24 марта состоится большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта состоится в 13.00. Мероприятие разрешил Мингорисполком, организаторы призывают приносить национальную символику.

Митинг-концерт ко Дню Воли в Минске. Онлайн
Фото "Белорусский партизан"
Организаторами мероприятия выступают представители движения «За свободу», БХД, БСДП и ОГП.

В сквере будут работать фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. Ну, и конечно же музыка! На концерте выступят группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».



Не смотря на то, что на 25 марта городские власти не разрешили проведение каких-либо мероприятий, организаторы празднования Дня Воли в Минске предлагают собраться в этот день на Октябрьской площади и устроить прогулку до Володарского, 9 – того самого здания, где объявили независимость БНР, сообщает "Белсат".

Как накануне прошел День Воли в Гродночитайте и смотрите по ссылке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Киевском сквере в Минске 24 марта состоится большой праздничный концерт ко Дню Воли. Начало концерта состоится в 13.00. Мероприятие разрешил Мингорисполком,...
 
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