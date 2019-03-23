Митинг-концерт ко Дню Воли в Минске. Онлайн

Организаторами мероприятия выступают представители движения «За свободу», БХД, БСДП и ОГП.





В сквере будут работать фудкорты, политический палаточный городок и ярмарка ремесленников. Ну, и конечно же музыка! На концерте выступят группы «РСП», «NRM», «Дай дарогу», «Няхай», «KaS», «Водар».













"Белсат" . Не смотря на то, что на 25 марта городские власти не разрешили проведение каких-либо мероприятий, организаторы празднования Дня Воли в Минске предлагают собраться в этот день на Октябрьской площади и устроить прогулку до Володарского, 9 – того самого здания, где объявили независимость БНР, сообщает



