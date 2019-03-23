Армения в очередной раз отказалась согласовать назначение главы ОДКБ









reform.by МИД Армении распространил заявление в ответ на интервью и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, который заявил, что «все необходимые документы по согласованию кандидатуры от Беларуси на пост генерального секретаря ОДКБ направлены в страны-участницы организации», пишет





Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что «политические консультации между государствами-членами относительно выработки принципа и нормативно-правовой базы, регулирующей ситуацию, возникшую в связи с досрочным прекращением полномочий генсека ОДКБ, продолжаются».





Она добавила, что решение о назначении нового главы ОДКБ «находится именно в этой плоскости».





Представитель МИД Армении высказала недоумение по поводу каких-то документов, о которых говорил Валерий Семериков, и отметила, что стороны должны выработать принцип передачи должности генсека организации «на уровне всех стран-членов ОДКБ».









Напомним, на пост генсека ОДКБ Беларусь предложила главу Совета Безопасности РБ Станислава Зася. С кандидатурой согласились пять из шести членов ОДКБ – РФ, РБ, Казахстан, Киргызстан и Таджикистан. Кроме Армении. 2 ноября 2018 года Ереван досрочно отозвал с этой должности своего представителя Юрия Хачатурова в связи c открытым в отношении него на родине уголовным делом. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Армения имеет право возглавлять ОДКБ до конца срока полномочий (до 2020 года), и намерен добиться утверждения своего кандидата.



