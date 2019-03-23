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В Минске джип протаранил забор спецподразделения «Алмаз»

24.03.2019 12:20 — Разное | Партизан  
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Джип пытался скрыться от ГАИ и протаранил бетонный забор милицейской части.

Происшествие случилось сегодня в 8:00 на улице Кальварийской в Минске, сообщает «Наша ніва».


 
Водитель на серебристом джипе пытался скрыться от сотрудников ГАИ через дворы и врезался в бетонный забор спецподразделения «Алмаз».

Судя по фото, в заборе образовалась огромная дыра, а сам джип прорвался на территорию милицейской части.


По предварительной информации, водитель джипа был сильно пьян и порезался разбившимся стеклом. Ему вызвали скорую.

 
Теги: Минск
 
 
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Джип пытался скрыться от ГАИ и протаранил бетонный забор милицейской части.
 
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