В Минске джип протаранил забор спецподразделения «Алмаз»

«Наша ніва». Происшествие случилось сегодня в 8:00 на улице Кальварийской в Минске , сообщает









Водитель на серебристом джипе пытался скрыться от сотрудников ГАИ через дворы и врезался в бетонный забор спецподразделения «Алмаз».





Судя по фото, в заборе образовалась огромная дыра, а сам джип прорвался на территорию милицейской части.









По предварительной информации, водитель джипа был сильно пьян и порезался разбившимся стеклом. Ему вызвали скорую.