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В Минске джип протаранил забор спецподразделения «Алмаз»
Джип пытался скрыться от ГАИ и протаранил бетонный забор милицейской части.
Происшествие случилось сегодня в 8:00 на улице Кальварийской в Минске, сообщает
Водитель на серебристом джипе пытался скрыться от сотрудников ГАИ через дворы и врезался в бетонный забор спецподразделения «Алмаз».
Судя по фото, в заборе образовалась огромная дыра, а сам джип прорвался на территорию милицейской части.
По предварительной информации, водитель джипа был сильно пьян и порезался разбившимся стеклом. Ему вызвали скорую.
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Джип пытался скрыться от ГАИ и протаранил бетонный забор милицейской части.
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