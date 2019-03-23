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Мифическая “мягкая беларусизация”, или Усиление цензуры

24.03.2019 12:17 — Разное | Партизан  
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На прошлой неделе Лукашенко на совещании по концепции информационной безопасности увещевал расширенное заседание Совета безопасности: “Если новость фейковая, выскажите свою позицию! Поверьте, правда всегда победит”.



Так вот, если Бабич соврал про ежегодный уровень поддержки Беларуси со стороны России в 5 млрд долл и про дешевизну российских кредитов, то почему бы госаппарату не сокрушить своей правдой эти домыслы. Заодно обновили бы новопринятую концепцию инфобезопасности, так сказать. Там аккурат появилось определение “деструктивного информационного воздействия”.

Хотя акценты госпропаганды дают представление, к чему эта концепция.

Во-первых, будет ещё большая цензура. Важнейшие события (ещё более важные, чем перебранка с Бабичем, про которую гостелеканалы молчат как рыба) будут сознательно умалчиваться государственными СМИ, либо подаваться частично и с опозданием.

Логика госпропаганды следующая: новость может быть чрезвычайно важная, но теоретически фейковая, отчасти либо целиком, сознательно или нет. В любом случае, её распространение может вызвать непредсказуемые последствия (“люди выйдут на улицу”), а открутить назад не получится.

Потому над медийным принципом своевременности будет доминировать ещё в большей степени, чем ранее, идеологическо-политическая подстраховка.


Во-вторых, под видом сохранения традиционных устоев и ценностей и защиты исторической политики, которые упоминаются в концепции, общественности будут навязывать определённые взгляды на историю, вплоть до введения наказания за высказывание альтернативной точки зрения в будущем. Марзалюк о таком пожелании уже проговорился.

Узкий круг историков (включая Марзалюка), обслуживающий интересы правящей группы, определит пантеон единственно верных национальных героев. Продвижение других будет при необходимости представляться как информационный деструктив.

И ещё интересный пассаж от телеканала Беларусь 1 в репортаже про концепцию информационной безопасности: “И у нас в стране есть попытки одеть вышиванки поверх нацистской формы, сеять рознь и стирать основы беларуской нации”. Звучит как типичный агрессивный оборот прокремлёвских СМИ в отношении Украины, не так ли? Воистину, мифическая “мягкая беларусизация” в действии.


 
Теги: Новости
 
 
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На прошлой неделе Лукашенко на совещании по концепции информационной безопасности увещевал расширенное заседание Совета безопасности: “Если новость фейковая,...
 
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