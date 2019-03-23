Классическое полюдье в Барановичи. Лукашенко не изменился за пять президентских сроков

22 марта Лукашенко встретился с активом района и города Барановичи.





Публику снова накормили «зарплатами по тысячу рублей», 80-процентной поддержкой Лукашенко, порядком в городе. И, естественно, сказали о том, что «весь мир сегодня смотрит на Беларусь».





Беларускай праўды проанализировал основные мотивы выступления руководителя страны. Политолог Сергей Николюк по просьбепроанализировал основные мотивы выступления руководителя страны.

«Про народ, но не для народа»





-Лукашенко постоянно напоминает, что все публичные мероприятия – подготовка к посланию народу и парламенту. Раньше такого не было. Послания – события рядовое, но в нынешнем году ему придается гораздо больше внимания, чем обычно. 23 февраля Лукашенко посещал Военную академию, где много рассказывал про работу президента. Не так много времени прошло с момента «Большого разговора».





Я сегодня звонил в Институт социологии, и пообщался с научным секретарем Ириной Лисовской. Я задал милой женщине главный вопрос: Институт социологии изучает народа на деньги народа, но народу результаты исследований не сообщают, почему? Все крупнейшие российские социологические структуры (Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ) оперативно выкладывают результаты исследований на своих сайтах.





Напомню, Институт социологии на регулярной основе (два раза в год) проводят мониторинги общественного мнения, но результаты не публикует. Лисовская согласилась с наличием проблемы и выразила надежду, что руководством института она будет решена.





Однако верится в это с трудом. Беларусы живут в двух реальностях: одна – формальная. Она описана в Конституции и законах. Другая – неформальная («на самом деле», в терминологии российского социолога Симона Кордонского). Вторую реальность в Беларуси практически никто не изучает. Публичная информация о неформальной реальности способна разрушить реальность формальную. А Институт социалист – одна из немногих научных структур, которая исследует, как устроена жизнь в Беларуси «на самом деле». У меня нет никаких сомнений в том, что соцопросы проводятся профессионально. Именно поэтому их результаты не публикуются.





«80% мы услышим еще не раз»





“Я слышу не только те 80% населения Брестской области и, в частности, Барановичей, которые в общем-то положительно относятся к Президенту, но и те 20%, которые не определились еще до сих пор в отношении к Лукашенко или не поддерживают президента. Я вас не делю, все вы мои люди”, – подчеркнул Александр Лукашенко”.





– 80% появились после референдума 1996 года. С тех пор эти цифры повторяются. Они приняты властью за базовые, и еще неоднократно нас порадуют. Не надо быть пророком, чтобы предсказывать результаты избирательных кампаний в Беларуси – и по явке, и по уровню поддержки.





«По рецепту полюдья времен Киевской Руси»





– Подобные выступления мы слышим постоянно, в них нет ничего принципиально нового. Недавно я прочитал книгу замечательного российского экономиста Владислава Иноземцева «Несовременная Россия». Мне кажется, автор нашел точное слово для характеристики России. Оно подходит и для Беларуси.





Все публичные выступления Лукашенко с выездом на места – классический образец несовременности. Традиция таких поездок сложилась в конце первого тысячелетия у русских князей и называется мудреным словом «полюдье» – ежегодный объезд князя с дружиной подвластных земель с целью сбора дани и решения накопившихся проблем на местах.





Конечно, Александр Григорьевич дани не собирает, но в конце-то концов должен он хоть чем-то отличаться от своих исторических предшественников.





Официальные пресс-релизы на сайте president.gov.by редко обходятся без слова «требует»: глава государства, президент, национальный лидер потребовал… Складывается впечатление, что если он не потребует, то и жизнь в республике-партизанке остановится. Об этом, в частности, он заявил 12 марта: «Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблемы, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы. Начинайте работать».





Судя по тому, что подобные требования хозяином Дворца Независимости поставлены на поток, к работе чиновники так и не приступили.





Одни и те же требования, но без отчетности





«Президент поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс. “В течение двух лет в Барановичском регионе выше Br1 тыс. должны быть зарплаты. А точнее – к 1 сентября будущего года”, – заявил Глава государства».





Речь идет, примерно, о 500 долларах. Но то же поручение Лукашенко дал в начале 2010 году. К концу года оно было выполнено, что и стало причиной финансовой катастрофы в 2011 году. Одна из особенностей несовременности «беларуской модели» проявляется в отсутствии ответственности ее архитектора за содеянное. Пример многолетней борьбы за «святую цифру» (500 долларов) – лишь один из немногих.





В Барановичах он неоднократно ссылался на Оршу. В прошлом году Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат. За последние пять лет (19 сентября 2014 года, 19 августа 2017 года, 30 ноября 2018 года) – это было уже третье посещение конкретного предприятия. И каждый раз он давал одни и те же поручения. Естественно, воз проблем и ныне там.





Лукашенко остался директором совхоза





“Главное – это предприятия: сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта… Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень”, – подчеркнул беларуский руководитель”.





Сегодня снова прозвучало уже подзабытое слово – «модернизация». В послании 2013 года оно упоминалось около 50 раз, в прошлогоднем послании – ни разу. Одновременно со словом «модернизация» прозвучало и слово «план».





Потрясающе! Вы представляете масштаб трагедии! Предприятия имеются, но планы их руководители самостоятельно составить то ли не умеют, то ли не испытывают в них потребности. Вот и приходится главе государства лично «доходить до каждого».





Александр Лукашенко – очень цельная натура. Но как цельная натура он сформировался еще в советское время. Казалось бы, от директора совхоза до главы государства – дистанция огромного размера. Но за пять президентских сроков он не изменился. «Постоянство – показатель класса», – любил повторять советский спортивный комментатор Николай Озеров.





Сталинская индустриализация проводилась по единому плану из единого центра. Власти на местах субъектностью не обладали. Они получали указания и ресурсы для их выполнения сверху. Поэтому логика «поручить и потребовать» была совершенно естественной.





Отличие советской индустриализации от западной состоит в том, что она была безбуржуазной, Но Лукашенко, находясь в совершенно других условиях, мыслит совершенно так же. Главное отличие беларуской модели от советской в том, что в советской модели частная экономическая инициатива являлась уголовным преступлением. Сегодня для частной инициативы особых препятствий нет, но лишь в нишах, не занятых государственным сектором.





«Выбросьте людей из медицины – чем врачи будут заниматься?»





“Лен производим, молоко… Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, – самая хорошая легкая нефть – мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность, – отметил Лукашенко. – На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить”.





-Став руководителем Беларуси, Лукашенко наметил три стратегических цели: экспорт, строительство и сельское хозяйство. Несколько лет назад он начал объезжать страну и рассказывал, как надо строить фермы. Их и начали строить. Главный рынок беларуского молока и молочных продуктов – Россия. В прошлом году поставки в РФ упали на десятки процентов. Россия сама наращивает производство указанных видов сельхозпродукции: ежегодно прибавляя 3-5%. К 2024 году она планирует отказаться от импорта. Что мы тогда будем делать со своим молоком и кто ответит за выброшенные на ветер деньги?





А что будут делать власти с Беларуской АЭС? В прошлом году мы услышали в послании: тысячи людей заняты на строительстве, а никто ему не объяснил, как АЭС впишется в беларускую экономику.





Лукашенко все время повторяет, что экономика главное. В 2007 году Лукашенко сказал Сидорскому: вы голый экономист, у вас людей нет, я единственны политик. 12 марта он напомнил своему окружению, что они все – не политики. Но дело в том, что экономики без людей не бывает. Поэтому экономическая наука – это наука о том, как люди согласуют свои усилия в процессе общественного производства. Если из экономики выбросить людей, то получится тот же результат, что и при выбрасывании людей из медицины.





Какое высказывание ни возьми, оно подпадает под понятие «несовременное».





Александр Лукашенко разъезжает и в десятый, сотый раз рассказывает, что проблемы будут решаться так, как и решались – никаких других методов не появилось и не будет. Он разъезжает по стране, как по своей вотчине, и раздает команды, только я не уверен, что князья в свое время поучали крестьян как им пахать и сеять.





А теперь представьте себе: с чем он может разобраться в Барановичах? Товарищи, какие у вас проблемы? Зарплаты низкие! Поручаю повысить зарплаты.





«Кварцевая труба на 100 миллиметров»





На “Интеграле», где я работал, в свое время ходила байка. Был некий замначальника цеха. Сидят инженеры, неважно что делают: дурака валяют или обсуждают рабочие проблемы. Подходит замначальника цеха: товарищи, как дела, какие проблемы?





-Да вот нет кварцевой трубы на 100 миллиметров!





-Как нет? Пойду разберусь!





Замначальника цеха так и не понял, куда его послали инженеры…