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Классическое полюдье в Барановичи. Лукашенко не изменился за пять президентских сроков
Каждое высказывание Александра Лукашенко свидетельствует о том, что Беларусь – несовременная страна.
Александр Лукашенко общается с жителями Барановичей. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
22 марта Лукашенко встретился с активом района и города Барановичи.
Публику снова накормили «зарплатами по тысячу рублей», 80-процентной поддержкой Лукашенко, порядком в городе. И, естественно, сказали о том, что «весь мир сегодня смотрит на Беларусь».
Политолог Сергей Николюк по просьбе
«Про народ, но не для народа»
-Лукашенко постоянно напоминает, что все публичные мероприятия – подготовка к посланию народу и парламенту. Раньше такого не было. Послания – события рядовое, но в нынешнем году ему придается гораздо больше внимания, чем обычно. 23 февраля Лукашенко посещал Военную академию, где много рассказывал про работу президента. Не так много времени прошло с момента «Большого разговора».
Я сегодня звонил в Институт социологии, и пообщался с научным секретарем Ириной Лисовской. Я задал милой женщине главный вопрос: Институт социологии изучает народа на деньги народа, но народу результаты исследований не сообщают, почему? Все крупнейшие российские социологические структуры (Левада-центр, ВЦИОМ, ФОМ) оперативно выкладывают результаты исследований на своих сайтах.
Напомню, Институт социологии на регулярной основе (два раза в год) проводят мониторинги общественного мнения, но результаты не публикует. Лисовская согласилась с наличием проблемы и выразила надежду, что руководством института она будет решена.
Однако верится в это с трудом. Беларусы живут в двух реальностях: одна – формальная. Она описана в Конституции и законах. Другая – неформальная («на самом деле», в терминологии российского социолога Симона Кордонского). Вторую реальность в Беларуси практически никто не изучает. Публичная информация о неформальной реальности способна разрушить реальность формальную. А Институт социалист – одна из немногих научных структур, которая исследует, как устроена жизнь в Беларуси «на самом деле». У меня нет никаких сомнений в том, что соцопросы проводятся профессионально. Именно поэтому их результаты не публикуются.
«80% мы услышим еще не раз»
“Я слышу не только те 80% населения Брестской области и, в частности, Барановичей, которые в общем-то положительно относятся к Президенту, но и те 20%, которые не определились еще до сих пор в отношении к Лукашенко или не поддерживают президента. Я вас не делю, все вы мои люди”, – подчеркнул Александр Лукашенко”.
– 80% появились после референдума 1996 года. С тех пор эти цифры повторяются. Они приняты властью за базовые, и еще неоднократно нас порадуют. Не надо быть пророком, чтобы предсказывать результаты избирательных кампаний в Беларуси – и по явке, и по уровню поддержки.
«По рецепту полюдья времен Киевской Руси»
– Подобные выступления мы слышим постоянно, в них нет ничего принципиально нового. Недавно я прочитал книгу замечательного российского экономиста Владислава Иноземцева «Несовременная Россия». Мне кажется, автор нашел точное слово для характеристики России. Оно подходит и для Беларуси.
Все публичные выступления Лукашенко с выездом на места – классический образец несовременности. Традиция таких поездок сложилась в конце первого тысячелетия у русских князей и называется мудреным словом «полюдье» – ежегодный объезд князя с дружиной подвластных земель с целью сбора дани и решения накопившихся проблем на местах.
Конечно, Александр Григорьевич дани не собирает, но в конце-то концов должен он хоть чем-то отличаться от своих исторических предшественников.
Официальные пресс-релизы на сайте president.gov.by редко обходятся без слова «требует»: глава государства, президент, национальный лидер потребовал… Складывается впечатление, что если он не потребует, то и жизнь в республике-партизанке остановится. Об этом, в частности, он заявил 12 марта: «Если президент боковым каким-то зрением не увидел проблемы, она решаться не будет. Все чего-то ждут, каких-то указаний. Указания розданы. Начинайте работать».
Судя по тому, что подобные требования хозяином Дворца Независимости поставлены на поток, к работе чиновники так и не приступили.
Одни и те же требования, но без отчетности
«Президент поручил к 1 сентября 2020 года выйти на среднюю зарплату в Барановичском регионе в Br1 тыс. “В течение двух лет в Барановичском регионе выше Br1 тыс. должны быть зарплаты. А точнее – к 1 сентября будущего года”, – заявил Глава государства».
Речь идет, примерно, о 500 долларах. Но то же поручение Лукашенко дал в начале 2010 году. К концу года оно было выполнено, что и стало причиной финансовой катастрофы в 2011 году. Одна из особенностей несовременности «беларуской модели» проявляется в отсутствии ответственности ее архитектора за содеянное. Пример многолетней борьбы за «святую цифру» (500 долларов) – лишь один из немногих.
В Барановичах он неоднократно ссылался на Оршу. В прошлом году Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат. За последние пять лет (19 сентября 2014 года, 19 августа 2017 года, 30 ноября 2018 года) – это было уже третье посещение конкретного предприятия. И каждый раз он давал одни и те же поручения. Естественно, воз проблем и ныне там.
Лукашенко остался директором совхоза
“Главное – это предприятия: сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта… Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень”, – подчеркнул беларуский руководитель”.
Сегодня снова прозвучало уже подзабытое слово – «модернизация». В послании 2013 года оно упоминалось около 50 раз, в прошлогоднем послании – ни разу. Одновременно со словом «модернизация» прозвучало и слово «план».
Потрясающе! Вы представляете масштаб трагедии! Предприятия имеются, но планы их руководители самостоятельно составить то ли не умеют, то ли не испытывают в них потребности. Вот и приходится главе государства лично «доходить до каждого».
Александр Лукашенко – очень цельная натура. Но как цельная натура он сформировался еще в советское время. Казалось бы, от директора совхоза до главы государства – дистанция огромного размера. Но за пять президентских сроков он не изменился. «Постоянство – показатель класса», – любил повторять советский спортивный комментатор Николай Озеров.
Сталинская индустриализация проводилась по единому плану из единого центра. Власти на местах субъектностью не обладали. Они получали указания и ресурсы для их выполнения сверху. Поэтому логика «поручить и потребовать» была совершенно естественной.
Отличие советской индустриализации от западной состоит в том, что она была безбуржуазной, Но Лукашенко, находясь в совершенно других условиях, мыслит совершенно так же. Главное отличие беларуской модели от советской в том, что в советской модели частная экономическая инициатива являлась уголовным преступлением. Сегодня для частной инициативы особых препятствий нет, но лишь в нишах, не занятых государственным сектором.
«Выбросьте людей из медицины – чем врачи будут заниматься?»
“Лен производим, молоко… Сегодня нет такой на нефти рентабельности. На белорусской нефти, которую мы немного продаем, – самая хорошая легкая нефть – мы там не имеем такой рентабельности. Поэтому можно жить и работать. И некоторые фермерские хозяйства, которые у нас занимаются картофелем, луком и прочими овощными культурами (и не только овощными), имеют хорошие заработки и хорошую рентабельность, – отметил Лукашенко. – На земле, конечно, миллиардером и, может, даже миллионером не станешь, но если хорошо работать, можно нормально жить”.
-Став руководителем Беларуси, Лукашенко наметил три стратегических цели: экспорт, строительство и сельское хозяйство. Несколько лет назад он начал объезжать страну и рассказывал, как надо строить фермы. Их и начали строить. Главный рынок беларуского молока и молочных продуктов – Россия. В прошлом году поставки в РФ упали на десятки процентов. Россия сама наращивает производство указанных видов сельхозпродукции: ежегодно прибавляя 3-5%. К 2024 году она планирует отказаться от импорта. Что мы тогда будем делать со своим молоком и кто ответит за выброшенные на ветер деньги?
А что будут делать власти с Беларуской АЭС? В прошлом году мы услышали в послании: тысячи людей заняты на строительстве, а никто ему не объяснил, как АЭС впишется в беларускую экономику.
Лукашенко все время повторяет, что экономика главное. В 2007 году Лукашенко сказал Сидорскому: вы голый экономист, у вас людей нет, я единственны политик. 12 марта он напомнил своему окружению, что они все – не политики. Но дело в том, что экономики без людей не бывает. Поэтому экономическая наука – это наука о том, как люди согласуют свои усилия в процессе общественного производства. Если из экономики выбросить людей, то получится тот же результат, что и при выбрасывании людей из медицины.
Какое высказывание ни возьми, оно подпадает под понятие «несовременное».
Александр Лукашенко разъезжает и в десятый, сотый раз рассказывает, что проблемы будут решаться так, как и решались – никаких других методов не появилось и не будет. Он разъезжает по стране, как по своей вотчине, и раздает команды, только я не уверен, что князья в свое время поучали крестьян как им пахать и сеять.
А теперь представьте себе: с чем он может разобраться в Барановичах? Товарищи, какие у вас проблемы? Зарплаты низкие! Поручаю повысить зарплаты.
«Кварцевая труба на 100 миллиметров»
На “Интеграле», где я работал, в свое время ходила байка. Был некий замначальника цеха. Сидят инженеры, неважно что делают: дурака валяют или обсуждают рабочие проблемы. Подходит замначальника цеха: товарищи, как дела, какие проблемы?
-Да вот нет кварцевой трубы на 100 миллиметров!
-Как нет? Пойду разберусь!
Замначальника цеха так и не понял, куда его послали инженеры…
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Каждое высказывание Александра Лукашенко свидетельствует о том, что Беларусь – несовременная страна.
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