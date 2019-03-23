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XII открытая научно-практическая конференция прошла в г. Бресте
24.03.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Под традиционным девизом «Успешен тот, кто творит» в филиале УО «Брестский государственный технический университет», Политехнический колледж прошла XII открытая международная научно-практическая
В работе конференции приняли участие 41 учебное заведение из Беларуси, России, Дагестана, Украины, Польши, Германии. 160 исследовательских и конструкторских работ представляли более 220 участников. В ходе работы 12 секций участники обменивались опытом работы в различных сферах: радиотехника, филология, химия, физика, здоровье и качество питания, экономика и общественные науки, представляли свои проекты, результаты исследований. С докладами выступили директор колледжа Виктор Басов, его заместители. В конференции приняли участие глава администрации Ленинского района г. Бреста Валентин Милошевский, начальник управления по образованию администрации Ленинского района Татьяна Савич.
Участники получили дипломы от принимающей стороны.
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Под традиционным девизом «Успешен тот, кто творит» в филиале УО «Брестский государственный технический университет», Политехнический колледж прошла XII...
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