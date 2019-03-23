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Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

24.03.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мы должны продолжать делать наш любимый город лучше. С таким настроением учащиеся школы № 7 г. Бреста приняли участие в очередном этапе городской акции «1000 деревьев к 1000-летию города Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64605.php

Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

В ходе мероприятия были выполнены работы по посадке саженцев молодых белых клёнов на улицах Высоковской и Аэродомной, совместно с брестским предприятием «Коммунальник» и представителями Городского Совета ветеранов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64605.php

Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

Все пришли с неуёмной энергией работать на свежем воздухе и создавать живую красоту.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64605.php

Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

В течение двух часов было посажено 60 деревьев. В скором времени аллея будет радовать своей зеленой листвой жителей города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64605.php

Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

«Погода прекрасная. Настроение отличное. Вместе всё как-то лучше спорится», — поделился один из участников акции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64605.php

Школы Бреста участвуют в акции "1000 деревьев к 1000-летию города"

Мы с уверенностью можем сказать, что акция «1000 деревьев к 1000-летию города Бреста» стала ещё одним ярким примером по озеленению и неравнодушному отношению к своему любимому городу. 

Многолетняя дружба связывает учащихся ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста» и Центр подготовки специалистов пограничного контроля (ЦПСПК).

 
Теги: Брест
 
 
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