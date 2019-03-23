Мы должны продолжать делать наш любимый город лучше. С таким настроением учащиеся школы № 7 г. Бреста приняли участие в очередном этапе городской акции «1000 деревьев к 1000-летию города Бреста».



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В ходе мероприятия были выполнены работы по посадке саженцев молодых белых клёнов на улицах Высоковской и Аэродомной, совместно с брестским предприятием «Коммунальник» и представителями Городского Совета ветеранов.



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Все пришли с неуёмной энергией работать на свежем воздухе и создавать живую красоту.



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В течение двух часов было посажено 60 деревьев. В скором времени аллея будет радовать своей зеленой листвой жителей города.



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«Погода прекрасная. Настроение отличное. Вместе всё как-то лучше спорится», — поделился один из участников акции.



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Мы с уверенностью можем сказать, что акция «1000 деревьев к 1000-летию города Бреста» стала ещё одним ярким примером по озеленению и неравнодушному отношению к своему любимому городу.

Многолетняя дружба связывает учащихся ГУО «Средняя школа №31 г. Бреста» и Центр подготовки специалистов пограничного контроля (ЦПСПК).