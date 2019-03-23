ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

24.03.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Когда начинается «Ночь в театре», зритель становится немножко актером. 23 марта в Брестском академическом театре драмы не впервые прошла «Ночь в театре». Как сказала директор БАТД Вячеслав Гарбузов, в этом году мероприятие смогли посетить зрители в возрасте 0+: утренняя программа для детей с родителями и вечерняя – для взрослых, которые успели приобрести билеты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64604.php

Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

23 марта «Ночь в театре» прошла с аншлагом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64604.php

Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

Вечер начался с выступления Брестского симфонического оркестра. Живая музыка, лучше любой самой современной аудиозаписи. Возможность не просто сидеть в зале, а свободно выбрать место, где именно для вас лучше всего звучит оркестр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64604.php

Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

Вальс открытия. И смелые дамы приглашают смущающихся кавалеров.

Мастер-класс от актрисы театра Ольги Жук. Сценическое движение, когда нужно заполнить сцену, почувствовать присутствие коллеги рядом, сломаться, как кукла в чужих руках, или подняться, как марионетка по желанию кукловода. Плавное ртутное перетекание по сцене, подчиняясь указующему движению тренера. Так можно узнать почти все возможности своего тела.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64604.php

Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

Мастер-класс от актрисы Евгении Годун. Сценическая речь пригодится не только на сцене, но и на трибуне, и у школьной доски, и при собеседовании при приеме на работу. Кто-то уже знает, как расслабиться, заставить голос звучать солиднее и увереннее.

Мастер-класс от режиссера БАТД Дениса Федорова. Оказалось, что Малая сцена театра не такая уж и малая, потому что вместила всех желающих попробовать свои силы в «Мастерстве актера». Сосредоточиться внутренних ощущениях. Почувствовать мир вокруг и за стенами. Пойти против ветра по тонкой доске над пропастью, когда сильный горный ветер бушует только в воображении. Поприветствовать взглядом или пройти мимо, не заметив. Почувствовать себя на сцене, как дома на любимом диване.

«Желтый заяц». Моноспектакль актерской компании «Напротив». Ирина Пашечко – о жизни, мужчинах, женщинах, метро, машинах… О мыслях, которые, не задерживаясь, проносятся в голове, каждый день сменяя и повторяя друг друга.

Антракт – не антракт. Перерыв между мастер-классами в театральном баре. За чашечкой кофе и не только. Любимые актеры поют любимые песни из любимых фильмов. Только живой звук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Когда начинается «Ночь в театре», зритель становится немножко актером. 23 марта в Брестском академическом театре драмы не впервые прошла «Ночь в театре». Как...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Никогда не претендовал на известность»: поэт Георгий Киселёв о юбилее, работе лесорубом и идеальном читателе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика