Ночью в Брестском театре зрителям предложили побыть немножко актёрами. Как это?

Когда начинается «Ночь в театре», зритель становится немножко актером. 23 марта в Брестском академическом театре драмы не впервые прошла «Ночь в театре». Как сказала директор БАТД Вячеслав Гарбузов, в этом году мероприятие смогли посетить зрители в возрасте 0+: утренняя программа для детей с родителями и вечерняя – для взрослых, которые успели приобрести билеты.



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23 марта «Ночь в театре» прошла с аншлагом.



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Вечер начался с выступления Брестского симфонического оркестра. Живая музыка, лучше любой самой современной аудиозаписи. Возможность не просто сидеть в зале, а свободно выбрать место, где именно для вас лучше всего звучит оркестр.



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Вальс открытия. И смелые дамы приглашают смущающихся кавалеров.

Мастер-класс от актрисы театра Ольги Жук. Сценическое движение, когда нужно заполнить сцену, почувствовать присутствие коллеги рядом, сломаться, как кукла в чужих руках, или подняться, как марионетка по желанию кукловода. Плавное ртутное перетекание по сцене, подчиняясь указующему движению тренера. Так можно узнать почти все возможности своего тела.



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Мастер-класс от актрисы Евгении Годун. Сценическая речь пригодится не только на сцене, но и на трибуне, и у школьной доски, и при собеседовании при приеме на работу. Кто-то уже знает, как расслабиться, заставить голос звучать солиднее и увереннее.

Мастер-класс от режиссера БАТД Дениса Федорова. Оказалось, что Малая сцена театра не такая уж и малая, потому что вместила всех желающих попробовать свои силы в «Мастерстве актера». Сосредоточиться внутренних ощущениях. Почувствовать мир вокруг и за стенами. Пойти против ветра по тонкой доске над пропастью, когда сильный горный ветер бушует только в воображении. Поприветствовать взглядом или пройти мимо, не заметив. Почувствовать себя на сцене, как дома на любимом диване.

«Желтый заяц». Моноспектакль актерской компании «Напротив». Ирина Пашечко – о жизни, мужчинах, женщинах, метро, машинах… О мыслях, которые, не задерживаясь, проносятся в голове, каждый день сменяя и повторяя друг друга.

Антракт – не антракт. Перерыв между мастер-классами в театральном баре. За чашечкой кофе и не только. Любимые актеры поют любимые песни из любимых фильмов. Только живой звук.