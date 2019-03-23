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С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

24.03.2019 12:53 — Разное | Ежедневник  
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С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более 30 млрд долларов.

"За последние два месяца было похищено более 30 млрд долларов", - сказал он. Его слова приводит венесуэльское государственное телевидение.

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона.

"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул он.

 
 
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более 30 млрд долларов.
 
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