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Стало известно, сколько денег получил Минск от повышенных налогов на неиспользуемую недвижимость

24.03.2019 13:15 — Разное | Tut.by  
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С этого года в Минске отменили повышенный налог на недвижимость и землю, который в 2014—2018 годах платили собственники неиспользуемых объектов недвижимости. Председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко рассказала агентству «Минск-Новости», сколько денег от этого получил бюджет.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: mlyn.by

— Применение повышенных коэффициентов к ставкам налога на недвижимость и землю за период их действия в 2014—2018 годах принесло столичному бюджету более 2,4 млн рублей. Сейчас их решено отменить в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс Республики Беларусь, в целях либерализации условий ведения бизнеса и снижения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования, — сказала Степуренко.

Однако есть и другие способы повлиять на недобросовестных собственников.

— Мы обязательно добьемся результата, взаимодействуя с районными администрациями, МЧС, санитарной службой. Так что хозяевам неэффективно используемых или неиспользуемых зданий и сооружений все равно придется принимать необходимые меры в отношении своего имущества, — добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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