В Гродно прошел пятнадцатый ИнвестУикенд





23 марта в купаловском вузе собрались опытные предприниматели и инвесторы, чтобы оценить представленные бизнес-проекты и дать ценные советы их авторам.

Конкурс бизнес-идей проходил на факультете экономики и управления ГрГУ имени Янки Купалы. Большая часть участников — студенты, но были также школьники, начинающие или уже состоявшиеся инвесторы и бизнесмены. На презентацию проекта участникам отводилось две минуты и еще столько же на обратную связь – выслушать рекомендации и советы экспертов. К слову, автором проекта мог быть как один человек, так и целая команда. На мероприятии было представлено более 40 бизнес-проектов, и у каждого из них своя цель и своя задача. Стоит отметить, что заявленные проекты из совершенно разных сфер: медицина, услуги, строительство, IT…





Например, проект «Гродненские приключения для детей» подразумевает под собой экологический квест, который планируется разместить в мобильном приложении. Цель данной бизнес-идеи – подача информации о Гродно в новой форме, проверка знаний детей о городе, а нужно это все для того, чтобы развить воображение и смекалку, расширить знания подрастающего поколения о родном городе и мотивировать их к изучению его истории.

Проект «Бетховен» направлен на помощь хозяевам животных при перевозке домашних питомцев в разные страны и содержит всю нужную информацию – от необходимых документов до выбора маршрута.





Презентовались также такие идеи, как «Площадка для людей с ограниченными возможностями», хостел для цветов, визитные карты, дополненные реальностью, и другие.

В перерывах между презентациями проходили мастер-классы, которые позволили не только узнать от экспертов что-то новое о стартапе, но и дали возможность повысить уровень знаний в вопросах предпринимательской деятельности.

Так, маркетолог с десятилетним опытом работы Назар Шегда во время мастер-класса рассказал про уникальные торговые предложения.





– Мы ни на что не смотрим внимательно и никогда не занимаемся одним делом, а информационная нагрузка на людей сейчас огромная, поэтому всякие сложные решения, непонятные формулировки или вещи оттолкнут покупателя, клиента и работодателя. Когда мы начинаем какой-то стартап, то не хотим создавать все по правилам и часто упускаем какие-то вещи, которые как раз и сделали бы нас успешными, – подмечает Назар.

Кирилл Волошин выступил с темой «Про стартапы, счастье и вообще», где поделился своими взглядами на то, как стать успешным предпринимателем, какие ошибки совершают новички и как их избежать, какими знаниями и навыками нужно обладать для открытия собственного бизнеса.







– Не продумывайте каждый свой шаг, лучше продумайте хотя бы первый, он самый сложный, – поделился Кирилл.

А мастер-класс Дмитрия Смирнова был направлен на ораторское искусство – «Искусство убеждать: как «продать» свою экспертность, продукт, идею».

Мероприятие завершилось награждением участников. Эксперты отобрали проекты в трех номинациях: «Лучшая бизнес-идея», «Лучшая идея для нашего города», «Лучшая команда/автор».









Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора и Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/