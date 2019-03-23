Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»





Это направление в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала.

– Шельмент – известный горнолыжный курорт в Подляском воеводстве. В рамках сотрудничества планируется открытие новых гостиничных комплексов и других объектов инфраструктуры в Гродно. Мы будем обмениваться с польскими коллегами опытом и идеями, выработаем совместный план сотрудничества, который поможет открыть нам новые горизонты в этой туристической сфере, –отметил начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик.

У Гродненской области выгодное географическое положение, которое способствует активному развитию различных сфер туризма. Олег Андрейчик подчеркнул, что обмениваться опытом с зарубежными коллегами крайне важно, совместная работа помогает сделать отдых туристов максимально комфортным.











Дальнейшие перспективы трансграничного сотрудничества обсудят в ходе шестого заседания рабочей группы, которое состоится уже в Гродно.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ https://grodnonews.by/