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Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»
24.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Это направление в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала.
– Шельмент – известный горнолыжный курорт в Подляском воеводстве. В рамках сотрудничества планируется открытие новых гостиничных комплексов и других объектов инфраструктуры в Гродно. Мы будем обмениваться с польскими коллегами опытом и идеями, выработаем совместный план сотрудничества, который поможет открыть нам новые горизонты в этой туристической сфере, –отметил начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик.
У Гродненской области выгодное географическое положение, которое способствует активному развитию различных сфер туризма. Олег Андрейчик подчеркнул, что обмениваться опытом с зарубежными коллегами крайне важно, совместная работа помогает сделать отдых туристов максимально комфортным.
Дальнейшие перспективы трансграничного сотрудничества обсудят в ходе шестого заседания рабочей группы, которое состоится уже в Гродно.
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Это направление в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала. – Шельмент...
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