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Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»

24.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»

Это направление в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала.

 Шельмент – известный горнолыжный курорт в Подляском воеводстве.  В рамках сотрудничества планируется открытие новых гостиничных комплексов и других объектов инфраструктуры в Гродно.  Мы будем обмениваться с польскими коллегами опытом и идеями, выработаем совместный план сотрудничества, который поможет открыть нам новые горизонты в этой туристической сфере, –отметил начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик.

У Гродненской области выгодное географическое положение, которое способствует активному развитию различных сфер туризма. Олег Андрейчик подчеркнул, что обмениваться опытом с зарубежными коллегами крайне важно, совместная работа помогает сделать отдых туристов максимально комфортным. 

Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»
Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»
Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»
Горнолыжное сотрудничество: «Шельмент» – «Коробчицкий олимп»

Дальнейшие перспективы трансграничного сотрудничества обсудят в ходе шестого заседания рабочей группы, которое состоится уже в Гродно.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Это направление в рамках трансграничного сотрудничества обсудили на заседании белорусско-польской рабочей группы по развитию Августовского канала. – Шельмент...
 
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