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Белоруса, сбежавшего из суда в Жодино, подозревают в убийстве вора в законе

24.03.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Белорусские правоохранительные органы установили причастность к совершению еще ряда преступлений одного из самых известных в Беларуси преступников Сергея Богдашова.



Богдашов, находясь в 2009 году в здании суда Жодино, где его должны были судить за кражи и угоны, разоружил конвой и совершил дерзкий побег. Задержать преступника не удалось. Он бежал на территорию России, где совершил ряд преступлений и скрылся от бойцов СОБРа. Во время погони серьезно повредил ногу, которую ему потом ампутировали в тюремной больнице. В настоящее врем Богдашев отбывает наказание в России за серию нападений на коттеджи.

У белорусских следователей во время работы над расследованием преступлений прошлых лет появились основания подозревать Богдашова в причастности к ряду новых преступлений на территории страны, цитирует издания "СБ. Беларусь сегодня", начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления СК Василия Галя.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о его выдаче  правоохранительным органам Беларуси.

Галь отметил, что установлена причастность Богдашова к убийству криминального авторитета в 2008 году, вооруженному разбойному нападению на АЗС в Узденском районе в 2007-м и угоне мотоцикла для этого, хищении огнестрельного оружия и его незаконным обороте.

Оперативники уголовного розыска называли Богдашов преступником "с патологическим везением". По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.


 
 
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Белорусские правоохранительные органы установили причастность к совершению еще ряда преступлений одного из самых известных в Беларуси преступников Сергея...
 
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