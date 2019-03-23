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Белоруса, сбежавшего из суда в Жодино, подозревают в убийстве вора в законе
Белорусские правоохранительные органы установили причастность к совершению еще ряда преступлений одного из самых известных в Беларуси преступников Сергея Богдашова.
Богдашов, находясь в 2009 году в здании суда Жодино, где его должны были судить за кражи и угоны, разоружил конвой и совершил дерзкий побег. Задержать преступника не удалось. Он бежал на территорию России, где совершил ряд преступлений и скрылся от бойцов СОБРа. Во время погони серьезно повредил ногу, которую ему потом ампутировали в тюремной больнице. В настоящее врем Богдашев отбывает наказание в России за серию нападений на коттеджи.
У белорусских следователей во время работы над расследованием преступлений прошлых лет появились основания подозревать Богдашова в причастности к ряду новых преступлений на территории страны, цитирует издания
По его словам, в настоящее время решается вопрос о его выдаче правоохранительным органам Беларуси.
Галь отметил, что установлена причастность Богдашова к убийству криминального авторитета в 2008 году, вооруженному разбойному нападению на АЗС в Узденском районе в 2007-м и угоне мотоцикла для этого, хищении огнестрельного оружия и его незаконным обороте.
Оперативники уголовного розыска называли Богдашов преступником "с патологическим везением". По их словам, он был всегда осторожен, предусмотрителен и тщательно обдумывал свои преступления.
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Белорусские правоохранительные органы установили причастность к совершению еще ряда преступлений одного из самых известных в Беларуси преступников Сергея...
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