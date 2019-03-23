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Снова сбой: таможня предупредила об очередях на белорусско-польской границе

24.03.2019 14:51 — Разное | Партизан  
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Гродненская таможня предупреждает водителей, следующих через белорусско-польскую границу, о возможных очередях в воскресенье, 24 марта.

Как сообщает пресс-служба Гродненской региональной таможни, по информации, полученной от Республики Польша, сегодня в 5 утра по белорусскому времени в работе программных продуктов польской таможенной службы произошел сбой. Это сказывается на ритмичности приема грузовых транспортных средств сопредельной стороной.

В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" уже начали собираться грузовые автомобили на въезд в Республику Польша. Перевозчиков просят учитывать данную информацию при пересечении белорусско-польской границы.

По состоянию на 12.00 в пункте пропуска "Брузги" въезда в Польшу ожидают 111 грузовых автомобилей, въезда в Беларусь - 80. В пункте пропуска "Берестовица" в очереди на въезд в Польшу стоит 86 фур, на въезд в Беларусь - 100.

 
 
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Гродненская таможня предупреждает водителей, следующих через белорусско-польскую границу, о возможных очередях в воскресенье, 24 марта.
 
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