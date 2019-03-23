Путинский клин между Беларусью и Литвой. Причем здесь Калиновский?

"Белсат" . Угроза, которой не видно невооруженным глазом. Кибератаки, фабрики троллей, попытки влияния на местных политиков – это лишь часть инструментов гибридной войны, которую ведет Москва против Вильнюса, передает





«Все попытки дискредитировать, показать, что Литва – якобы неудачная страна, что все якобы уехали, что людей не осталось, что экономика падает», – уверен литовский политолог Витис Юрконис, проектный директор «Freedom House».





Гибридная угроза со стороны России стала основной темой Вильнюсского форума безопасности, а также Балтийской военной конференции в рамках мероприятия. Особое внимание эксперты обратили на вопрос энергетической независимости стран Балтии.





Витаутас Бакас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы, уверен:





«В настоящее время энергоресурсы тоже являются частью гибридной войны».





А потому в последние годы страны Балтии активно работают над уменьшением зависимости от российских энергоресурсов.





«Мы построили специальный терминал, который может обеспечить весь регион, и Беларусь в том числе, газом, как альтернатива. Также мы пытаемся выйти из круга BRELL (единственное энергетическое колесо, которое объединяет Беларусь, Россию, Эстонию, Латвия и Литву – прим. ред.)», – добавляет Витаутас Бакас.





Литва, Латвия и Эстония до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской системой в кругу BRELL и зависят от российской электроэнергетической сети.





Но это должно измениться уже в ближайшее время. Буквально во вторник в Брюсселе подписали договор о финансировании первого этапа синхронизации сетей с континентальной Европой. На эти цели Евросоюз выделяет 324 миллионов евро.





Лауринас Касчунас, представитель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы уверен:





«Здесь стоит вызов – отключиться от постсоветского пространства, от системы BRELL и научиться быть независимыми, генерировать электроэнергию самостоятельно, чтобы потом войти в европейское пространство».





Но угрозы идут не только из России, считают в Вильнюсе. Одна из них – Островецкая АЭС – буквально возвышается над белорусско-литовской границей в 30 километрах от литовской столицы.





«Если ты в Вильнюсе зашел куда-то выше и можешь видеть эту станцию, контуры этой станции и точно не знаешь, какие там гарантии, процедуры и так далее, мы должны об этом говорить и включать все рычаги», – добавляет Лауринас Касчунас.









Строительство атомной электростанции в Островце в течение последних лет существенно испортило отношения на линии Минск-Вильнюс. И это тоже часть гибридной войны России против Литвы, убеждены литовские политики.





Аудронюс Ажубалис, бывший министр иностранных дел Литвы, говорит:





«Островецкая атомная электростанция – это один из наиболее успешных проектов Кремля. Не только потому, что он испортил отношения между официальным Вильнюсом и официальным Минском, но и между нашими нациями».





Литва официально признала Островецкую АЭС угрозой для своей безопасности. С самого начала официальный Вильнюс требовал остановить строительство, которое ведется с нарушениями правил безопасности и без соблюдения международных стандартов. Сейчас, на финальной стадии проекта, литовская сторона предложила альтернативный вариант.





«Литовская сторона представила свое предложение, чтобы сделать вместо Островецкой атомной электростанции газовую электростанцию. Это конкретное техническое предложение соседей. Я думаю, что белорусская сторона должна его рассматривать более открыто и больше времени на это потратить», – рассказывает Томас Тамилинас из Комиссии по вопросам энергетики Сейма Литвы.





Однако власти Беларуси все еще игнорируют обвинения Литвы. Впрочем, атомная электростанция строится российской компанией и за российские деньги.





По словам Аудронюса Ажубалиса, Беларусь используется Россией, чтобы ослабить литовское общество, чтобы ослабить соседние общества, в том числе Польшу, используя различные инструменты.





Тем не менее Александр Лукашенко получил приглашение от президента Польши посетить торжества по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Международная встреча состоится 1 сентября в Варшаве с участием стран NATO, Евросоюза и «Восточного партнерства».









«Белорусы – это народ, который также имел большие потери в то время, и нужно быть вместе. Президент сейчас такой – ну что же. Давайте быть вместе», – призвал Лауринас Касчунас, представитель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы.





Власти Беларуси не равняются белорусам, подчеркивают в Литве, и ищут совместные точки. Хотя бы в истории.





«Это сосед, важный сосед, исторический сосед. И вопрос, когда ты живешь в одном подъезде и у тебя сосед, который дверь подъезда открывает кому-угодно или странным людям. Вот это роль Беларуси. В эти дни мы вспоминаем Кастуся Калиновского. Вот если бы сосед был, как Кастусь Калиновский, который боролся против царской империи, это было бы прекрасно», – уверен политолог Витис Юрконис.





На днях исполнилось ровно 155 лет с того дня, когда Кастуся Калиновского публично повесили на Лукишской площади в Вильнюсе. Один из лидеров национально-освободительного восстания стал героем одновременно для белорусов, литовцев и поляков. И именно поэтому на Вильнюсской конференции безопасности хотели бы видеть Беларусь не в роли потенциальной угрозы, а в роли партнера.