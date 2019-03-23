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Предприятия в Березе, Дрогичине, Пинске и в других регионах Брестской области выставляются на продажу

24.03.2019 14:40 — Разное | Партизан  
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По информации комитета «Брестоблимущество», продолжается работа по привлечению инвесторов в открытые акционерные общества с использованием механизмов приватизации.

В данный момент инвесторам предлагается рассмотреть возможность участия в развитии трех десятков ОАО через приобретение находящихся в коммунальной собственности пакетов акций.

В этом списке — 4 предприятия промышленности; 3 предприятия торговли; 1 предприятие, оказывающее услуги складской и транспортной логистики.

Кроме того, предлагаются на продажу 14 предприятий–производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции;  4 – обслуживающих сельское хозяйство, а также 4 предприятия строительной отрасли.

В частности, в перечне значатся такие предприятия, как ОАО «Березовский мотороремонтный завод» (на фото), трактороремонтный завод в Дрогичине и местный райгросервис, ОАО «Жабинковский комбикормовый завод», ОАО «Пинские нетканые материалы» и ОАО «Пинский завод средств малой механизации» и другие.

 
 
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По информации комитета «Брестоблимущество», продолжается работа по привлечению инвесторов в открытые акционерные общества с использованием механизмов...
 
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