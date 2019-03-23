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Мингорисполком не разрешил провести акцию по случаю Дня единения Беларуси и России
Столичные власти отказали пророссийской организации в проведении пикета по случаю Дня единения Беларуси и России.
Об этом сообщил Telegram-канал
Инициатором проведения акции был Координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство». Эта организация, в которую входят национал-большевики, в прошлом году провела акцию «Бессмертный полк».
День единения Беларуси и России отмечается 2 апреля.
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Столичные власти отказали пророссийской организации в проведении пикета по случаю Дня единения Беларуси и России.
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