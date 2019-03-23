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Мингорисполком не разрешил провести акцию по случаю Дня единения Беларуси и России

24.03.2019 14:37 — Разное | Партизан  
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Столичные власти отказали пророссийской организации в проведении пикета по случаю Дня единения Беларуси и России.



Об этом сообщил Telegram-канал «РБ головного мозга».

Инициатором проведения акции был Координационный совет левопатриотических сил Беларуси «Единство». Эта организация, в которую входят национал-большевики, в прошлом году провела акцию «Бессмертный полк».

День единения Беларуси и России отмечается 2 апреля.


 
 
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Столичные власти отказали пророссийской организации в проведении пикета по случаю Дня единения Беларуси и России.
 
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