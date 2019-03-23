Житель Ганцевичей пожаловался в милицию на «пьющую секту» и получил штраф

«Першы рэгіён» сообщает, что сам заявитель – 36-летний безработный – также был нетрезв, поэтому его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (штраф до восьми базовых величин). сообщает, что сам заявитель – 36-летний безработный – также был нетрезв, поэтому его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (штраф до восьми базовых величин).





Также в отношении его был составлен и административный протокол за заведомо ложное сообщение по ч.1 ст. 17.6 КоАП Республики Беларусь (штраф от четырех до пятнадцати базовых величин).



