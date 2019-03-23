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Житель Ганцевичей пожаловался в милицию на «пьющую секту» и получил штраф

24.03.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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В милицию обратился житель Ганцевичей Дмитрий, который пожаловался, что в квартире его знакомого собирается секта, употребляющая спиртные напитки.

«Першы рэгіён» сообщает, что сам заявитель – 36-летний безработный – также был нетрезв, поэтому его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (штраф до восьми базовых величин).

Также в отношении его был составлен и административный протокол за заведомо ложное сообщение по ч.1 ст. 17.6 КоАП Республики Беларусь (штраф от четырех до пятнадцати базовых величин).


 
 
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В милицию обратился житель Ганцевичей Дмитрий, который пожаловался, что в квартире его знакомого собирается секта, употребляющая спиртные напитки.
 
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